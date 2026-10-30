Protesta de choferes de colectivos en el AMBA: qué pasa con el servicio de la línea 60 Los trabajadores de la empresa MONSA llevan adelante una jornada de reclamos en la terminal. Piden que el sueldo básico alcance los $3.500,000. Por Agregar C5N en









Los empleados de la línea 60 presentaron un petitorio.

Los choferes de la línea 60 llevan adelante una jornada de protesta en la cabecera de la empresa Micro Ómnibus Norte SA (Monsa), ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, en busca de conseguir un aumento en los salarios de los trabajadores.

"Los trabajadores se encuentran en asamblea permanente por una serie de reclamos, luego de finalizarse el acuerdo paritario", detalló la periodista Paula Avellaneda desde el móvil de C5N al costado de la Autopista Panamericana.

A las 15 habrá una reunión entre los representantes de las cámaras de Transporte y los enviados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La serie de pedidos abarcan un salario básico de $3.500.000 más un acuerdo de viáticos y que se abonen los sueldos el cuarto día hábil de cada mes.

En cuanto al servicio de la línea 60, se encuentra garantizado. "Los colectivos están funcionando, pero puede llegar a haber algún tipo de demora debido a la protesta en la terminal. Los usuarios pueden quedarse tranquilos", remarcó la comunicadora en La Mañana.

El Gobierno ampliará los subsidios y mantendrá el boleto sin cambios El Gobierno acordó reforzar los subsidios para las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras la reunión que la Secretaría de Transporte mantuvo este jueves con las cámaras empresarias, con un mecanismo de actualización mensual de costos que intenta evitar recortes en las frecuencias y aumentos para los pasajeros.

Según informó Ámbito, la revisión de los gastos reconocidos regirá desde octubre hasta enero y tendrá impacto en las transferencias que reciben las operadoras. De acuerdo con fuentes oficiales, la intención es absorber con fondos públicos las variaciones de los costos durante esos meses, sin modificar el importe que abonan los usuarios. En el Ejecutivo justificaron el refuerzo con ahorros previos dentro del esquema de compensaciones, aunque todavía no informaron cuánto dinero adicional recibirá cada compañía ni cómo se distribuirá, mientras la actualización también contempla costos laborales, de seguridad y previsiones salariales para el cierre del año y el inicio de 2027.