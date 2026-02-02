Turismo: desde ahora habrá que pagar para visitar la Fontana di Trevi en Roma Los turistas y no residentes deberán abonar una tarifa de €2 para acceder al sector controlado frente a la fuente. El nuevo sistema busca ordenar la masiva afluencia de público en el área. Por + Seguir en







La Fontana di Trevi recibe 10 millones de visitantes al año.

El Ayuntamiento de Roma decidió aplicar a partir de este lunes una tarifa de acceso a la histórica Fontana di Trevi para turistas y no residentes, un hecho que marca un cambio histórico en la gestión del monumento. El nuevo sistema busca ordenar la masiva afluencia de público en el área.

Los visitantes deberán abonar €2 para acceder al sector controlado frente a la fuente. El cobro rige de lunes a viernes entre las 11.30 y las 22, mientras que los fines de semana el horario se extiende de 9 a 22, permitiéndose el último ingreso una hora antes del cierre. Fuera del horario de control, la Fontana di Trevi seguirá siendo visible sin costo para todo el público.

La medida contempla excepciones para los residentes de Roma y su Ciudad Metropolitana, quienes podrán ingresar gratis acreditando su identidad. Tampoco pagarán los menores de seis años, personas con discapacidad junto a sus acompañantes y guías turísticos debidamente registrados.

El proyecto surge tras un periodo de prueba que registró picos de hasta 70.000 ingresos diarios. Según las autoridades, la instalación es "completamente reversible" gracias al uso de placas de anclaje, diseñada específicamente para proteger el perímetro bajo de la obra diseñada por Nicola Salvi.

La iniciativa generó rechazo en sectores políticos y gremiales. Rachele Mussolini, de Forza Italia, tildó la medida de "ilógica", mientras que la asociación Assoturismo de Roma y Lazio criticó la decisión al considerar que el sistema de pago "mercantiliza lo inmercante".