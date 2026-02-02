La angustia de la mamá de Thiago al recordar la golpiza de los amigos a su hijo: "La cara reventada" Lucía aseguró que el chico de 17 años “de a poquito va evolucionando”, pero que anímicamente no se encuentra de la mejor manera. “Lo que más quiero es sacarlo bien, que no tenga nada, que se recupere bien y que siga haciendo sus actividades”, indicó. Por + Seguir en







Lucía aseguró que la situación con los agresores es "horrible porqie son amigo de toda la vida"

Días después del ataque a Thiago por parte de sus amigos cuando estaba de vacaciones en Pinamar, su madre dio detalle sobre el estado de salud del adolescente de 17 años. Según indicó Lucía este lunes en diálogo con la prensa reconoció que el joven está “consciente” internado en terapia y el dato alentador es que “ayer desayunó y almorzó”, aunque fue poco ya que “no está de ánimo, pero lo tiene que hacer”: “Está monitoreado constantemente, lo están atendiendo de maravilla. De a poquito va evolucionando, lo quiero sacar”.

La mujer también reveló que anímicamente Thiago no está “nada bien”, y si bien por el momento no quisieron hacerle preguntas al momento del ataque el adolescente sí le pregunta por ello, pero también quiere saber de la situación y de cómo están sus amigos. “Pregunta por sus hermanos, también, que hace mucho que no los ve y en ese momento se pone mal”, explicó.

Por otro lado, consultada por el golpe que pudo haberle producido el mayor daño fue un rodillazo en la cabeza, Lucía no tiene la certeza de que así haya sido, sin embargo, considera que por el hundimiento de cráneo que tiene el chico pudo haberse provocado por ello. “Después va a tener que necesitar una cirugía estética para que no quede ovalada la parte del cráneo. El problema es el hematoma que tiene en la cabeza y lo que más nos preocupa es que no siga sangrando. Lo que más quiero es sacarlo bien, que no tenga nada, que se recupere bien y que siga haciendo sus actividades”, indicó.

“Queremos evitar una cirugía en la cabeza porque es algo muy comprometedor, horrible, es mucho más el tratamiento a seguir, lo que nos dijeron hasta ahora”, agregó y detalló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N: “Puede ser que en 48 o 72 horas siga haciendo el tratamiento en casa, pero hay que ver el tema del hematoma cómo sigue”.

Cómo quedó la causa judicial por la agresión de Thiago en Pinamar En las últimas horas y desde el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, Lucía y Sebastián, los padres de Thiago, el chico que fue brutalmente golpeado por sus amigos cuando estaban de vacaciones en Pinamar, reconocieron que estar “dolidos por lo que pasó”, pero “no tenemos odio”.

Al mismo tiempo, pidieron a la Justicia que el menor detenido sea liberado. “Queremos dar tranquilidad sobre todo lo que se está diciendo en otros canales. Cada chico que estuvo con Thiago sabe lo que pasó. La Justicia ya está investigando”, sostuvieron visiblemente conmocionados por lo ocurrido. Respecto al motivo que produjo el ataque, Lucía consideró que, si bien su hijo no declaró, pudo haber sido “un juego de manos que pasó a mayores”: “Pero el que se llevó todo lo principal fue Thiago porque tiene la cara destruida, tiene un ojo rojo, tiene hematomas en la cara, los pómulos hinchados. Cuando lo estaban trasladando me dice que le dolía la cabeza porque tenía un chichón y cuando lo veo no tenía un chichón, sino hundimiento en el cráneo”. Por último, respecto a la actitud de los agresores, la mujer pidió que el chico “tenga un tratamiento psicológico, que explique por qué pasó”: “La denuncia está hecha, la Justicia y la fiscal sabrá qué hace si tiene que imputarlo o algo. Yo no soy quién para juzgar, pero nunca dije que no iba a denunciar”. “La situación es horrible porque mi hijo los quiere como un hermano. Son amigos de toda la vida”, agregó muy angustiada en diálogo con C5N.