Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

Lo anunció el ministro de Economía tras la renuncia del funcionario massista a días de la implementación de la nueva metodología para medir la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el economista Pedro Lines será el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna . Era el número dos del INDEC, el director técnico, desde 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri .

"En su momento, cuando estaba la sospecha de manipulación en la época de (Guillermo) Moreno, él se fue. Es un funcionario intachable ", definió Caputo en radio Rivadavia y agregó: "Un funcionario de primera que asegura transparencia".

Lines es licenciado en Economía (UBA) y magíster en Economía (CEMA), el sucesor de Lavagna tiene pasó por la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC entre 2016 y 2018 y tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística .

El flamante titular del INDEC fue consultor del gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto.

|| #EXCLUSIVORIVADAVIA || "EL NUEVO TITULAR DEL INDEC SERÁ PEDRO LINES" @LuisCaputoAR dialogó en exclusiva con @JonatanViale en #PanYCirco y confirmó a Lines como nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos: "Es un funcionario intachable, que asegura… https://t.co/IpQCtrgC9T pic.twitter.com/0FCeRHuyRU

Entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación. Entre 2011 y 2015, cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar .

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC

Lavagna presentó su renuncia este lunes, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, que se iba a implementar este mes. Sin embargo, la renovación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) tendrá que esperar.

"Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora, pero con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", adelantó Caputo este lunes y ratificó: "Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

Además, la salida del funcionario produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas.