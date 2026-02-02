IR A
Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

El músico siguió ligado al ambiente pero en un circuito más alternativo.

Su guitarra aportó una impronta particular al sonido que compartía con Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

  • Fue una pieza clave en la identidad inicial de Miranda! y quedó asociado a uno de los hits más recordados del pop argentino.
  • Luego de su salida del grupo, siguió vinculado a la música desde proyectos propios y colaboraciones.
  • Desarrolló una faceta solista con discos, shows en vivo y cruces con otros artistas.
  • Actualmente mantiene un perfil más bajo, con foco en la creación musical y la enseñanza.

Lolo Fuentes fue uno de los integrantes fundamentales en los primeros años de Miranda!, una banda que marcó a toda una generación dentro del pop de nustro país. Su nombre quedó inmortalizado en una de las canciones más populares del grupo, lo que lo convirtió en una figura fácilmente reconocible para el público.

Durante la etapa de mayor crecimiento de la banda, su guitarra aportó una impronta particular al sonido que compartía con Alejandro Sergi y Juliana Gattas. Ese período, que abarcó buena parte de la década del 2000, coincidió con la consolidación del grupo en la escena musical local y regional.

Con el paso del tiempo y luego de su salida de Miranda!, el recorrido artístico de Lolo tomó otros caminos, lejos del centro mediático pero siempre ligado a la exploración sonora y a nuevos formatos creativos.

Lolo Fuentes

Nacido en Madrid, Lolo se mudó a la Argentina siendo muy chico y creció en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde temprana edad estuvo influenciado por bandas internacionales como Queen y Kiss, referencias que despertaron su interés por la música. En la adolescencia dio sus primeros pasos con el grupo Flores Negras, antes de cruzarse con Alejandro Sergi y comenzar a dar forma a Miranda! junto a Juliana Gattas.

Su etapa en la banda se extendió entre 2002 y 2014, período en el que participó de discos clave como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón, entre otros. Luego de alejarse del proyecto, continuó componiendo y tocando junto a Facu Suárez y Sebastián Panela, con quienes impulsó una propuesta que mezcla pop con influencias del jazz del siglo XX. De esa experiencia surgió también Lolo Partuza, una fiesta pensada como espacio de encuentro musical.

Lolo Fuentes

En paralelo, el músico comenzó a explorar otros géneros, como el rap, y se volcó a la docencia, siguiendo la línea de su formación junto a la reconocida Lucía Maranca. En 2017 presentó Luna en Capricornio, primer adelanto de su carrera solista, seguido por Ultracomunicación, una canción grabada junto a Brenda Asnicar. Ese material formó parte del disco Lolo, que fue presentado en vivo en La Tangente con invitados de la escena local.

Más adelante, en 2019, participó del álbum homenaje Esta es para hacerte feliz, dedicado a Jorge González, donde reinterpretó Estrechez de corazón junto a una grilla de artistas destacados. En la actualidad continúa activo con su banda, integrada por Sebastián Reh, Martín Gómez y Menech Marino, manteniendo un perfil artístico más reservado pero sostenido en el tiempo.

