"No tenemos odio": los padres de Thiago pidieron que liberen al agresor de su hijo Los padres del adolescente salvajemente golpeado por sus amigos en Pinamar aseguraron que no quieren denunciar a los menores porque los conocen de toda la vida. "Los queremos como nuestros hijos", expresaron.







Thiago de 16 años fue agredido brutalmente por sus amigos en Pinamar y tiene un hematoma cerebral.

Los padres de Thiago, el adolescente de 16 años brutalmente agredido por sus amigos en Pinamar, hablaron con la prensa y llevaron tranquilidad respecto al estado de su hijo. “Thiago está bien, estable", relataron y aprovecharon para pedir que liberen al menor detenido, acusado de propiciarle la salvaje golpiza que dejó internada a la víctima en terapia intensiva.

Desde el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, Luciana y Sebastián hablaron con TN para desestimar algunas hipótesis que circularon por los medios acerca de lo ocurrido en la madrugada del sábado en Pinamar entre su hijo y los amigos, quienes resultaron ser los agresores del menor. “Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio”, explicaron y pidieron a la Justicia que el menor detenido sea liberado.

“Queremos dar tranquilidad sobre todo lo que se está diciendo en otros canales. Cada chico que estuvo con Thiago sabe lo que pasó. La Justicia ya está investigando”, sostuvieron visiblemente conmocionados por lo ocurrido. Asimismo, indicaron que si bien su hijo se encuentra aún en terapia intensiva, no está asistido mecánicamente y se encuentra lúcido al aguardo de las indicaciones médicas.

El menor debe quedar monitoreado por los profesionales ya que tiene un hematoma con sangrado. "Es un día a día. Hoy a la mañana desayunó bien, se ve una buena mejoría”, relató la madre y solicitó a la gente que sigan orando por la recuperación de su hijo: "Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración, así no va a quirófano”.

Thiago Pinamar Thiago se encontraba junto a dos amigos de 14 y 17 años al momento de la golpiza. Según el relato inicial de los dos menores, el joven fue interceptado por un grupo de al menos seis personas entre las 5:30 y las 6 de la mañana del sábado, quienes lo atacaron y le causaron traumatismo cerebral.

Sin embargo, tras el avance de la investigación se supo que los menores mintieron en su relato y confesaron que que el mayor de ellos, de 17 años, fue quien golpeó a Thiago. El adolescente quedó detenido y en las próximas horas será indagado por el fiscal Calderón. Los padres del joven internado piden que el chico sea liberado ya que lo conocen de toda vida y empatizan con el dolor de la familia por la tragedia ocurrida. Los menores estaban bajo la tutela de los padres de la víctima al momento de la golpiza en Pinamar, ya que fue el propio Thiago quien les había pedido a sus padres la autorización para llevarlos con él de vacaciones.