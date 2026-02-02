Un estudio reveló que la genética tendría más importancia de lo que pensaban para la longevidad: qué dijeron Los hallazgos desafían creencias históricas sobre el envejecimiento. La herencia aparece como un factor central en la duración de la vida. Por + Seguir en







un análisis más profundo de grandes bases de datos y nuevas metodologías permitió revisar estas conclusiones. Freepik

Una investigación reciente replanteó el peso real de la herencia en la duración del tiempo de vida.

El trabajo da a entender que los genes explican una proporción mucho mayor de la longevidad de lo estimado hasta ahora.

El análisis se basó en datos de gemelos y modelos matemáticos para aislar factores externos.

Los resultados abren nuevas líneas para estudiar el envejecimiento y posibles intervenciones médicas. Un nuevo trabajo científico volvió a poner el foco en el rol de la herencia genética en la esperanza de vida. Según sus conclusiones, los genes tendrían una influencia mucho más importante en la longevidad humana de lo que se creía durante décadas.

Tradicionalmente, la ciencia sostuvo que vivir más años dependía en gran medida de factores ambientales, hábitos y contexto social. Bajo esa mirada, la genética explicaba apenas una fracción del tiempo de vida, con estimaciones que rondaban entre el 20 % y el 25 %, e incluso menos en algunos estudios recientes.

Pese a eso, un análisis más profundo de grandes bases de datos y nuevas metodologías permitió revisar esas conclusiones y plantear un escenario distinto sobre cómo envejece el cuerpo humano.

Longevidad Diversos estudios demuestran que la longevidad no depende únicamente de la genética, sino que los hábitos diarios juegan un papel fundamental en la calidad y duración de la vida. Freepik Qué impacto tienen los genes en la longevidad según un estudio La investigación fue desarrollada por el Instituto Weizmann de Ciencias y publicada en la revista Science. A partir de su análisis, los autores estimaron que la genética explica cerca del 50 % de la variación en la esperanza de vida, un valor que duplica las proyecciones anteriores. El trabajo estuvo liderado por Ben Shenhar, junto al equipo del laboratorio del profesor Uri Alon, especializado en biología celular molecular.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron datos de gemelos de Suecia y Dinamarca, incluyendo por primera vez registros de hermanos que crecieron separados. Este punto resultó muy importante para diferenciar el peso de la herencia frente al entorno. Además, utilizaron modelos matemáticos avanzados que permitieron simular gemelos virtuales y así distinguir las muertes asociadas al envejecimiento biológico de aquellas provocadas por causas externas.

edicion genética 19-11-25 Los investigadores hicieron un primer intento con éxito en cuatro enfermedades congénitas aparentemente muy diferentes. Uno de los principales problemas de los estudios anteriores era la imposibilidad de separar la mortalidad vinculada a accidentes, infecciones o riesgos ambientales, ya que muchos registros históricos no detallaban la causa de fallecimiento. Al aislar esos factores, el nuevo enfoque mostró que la mortalidad intrínseca, relacionada directamente con el proceso de envejecimiento, tiene una fuerte base genética, con niveles de heredabilidad superiores al 50 %. Según los autores, estos resultados se ajustan con lo observado en otros rasgos humanos complejos y en estudios con modelos animales. Además, modifican la forma en que se entiende el envejecimiento desde la investigación médica, ya que refuerzan la idea de que existen determinantes biológicos heredados que influyen de manera decisiva en cuánto tiempo se puede vivir.