Acampe de jubilados en el Congreso: el drama de no llegar a cubrir las necesidades básicas

Un grupo de jubilados y pensionados instaló una carpa y criticó las medidas del gobierno de Javier Milei contra el sector: "No pude ni comprarle un huevo de Pascua a mi nieto".

A la espera de la reunión de la Comisión de Previsión Social que se llevará a cabo este jueves desde las 11 en el Congreso, un grupo de jubilados y pensionados realizó un acampe para reclamar por la dura situación: "No llegamos a cubrir las necesidades básicas".

Una de las mujeres agolpadas en las carpas lamentó la actualidad de los jubilados. "Tenemos sueldos que no permiten ni tomarnos un remis, realmente la situación es malísima. Nos despertamos cada día con algo nuevo. No llegamos a cubrir las necesidades básicas, es comer o toman los remedios", narró. A la vez, agregó: "Hay jubilados que compran la medicación un día sí y un día no".