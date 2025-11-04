4 de noviembre de 2025 Inicio
Patti Smith publicó "Bread of Angels", un nuevo libro sobre sus memorias

Su flamante obra coincidió con el 50° aniversario del lanzamiento de Horses, su primer disco. "Me llevó una década escribir este libro, lidiando con la belleza y la tristeza de toda una vida. Espero que la gente encuentre algo que necesite", contó la referente del rock y el punk alternativo.

En 2010

En 2010, la cantante ganó el Premio Nacional del Libro de No Ficción de 2010, en Estados Unidos.

Patti Smith, la emblemática música del rock y el punk alternativo, publicó hoy Bread of Angels (Pan de ángeles), publicó una autobiografía que abarca desde su infancia humilde en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey, en Estados Unidos, hasta su ascenso internacional en el arte. El lanzamiento de su nuevo libro coincide con el 50° aniversario de Horses, su primer disco.

"Me llevó una década escribir este libro, lidiando con la belleza y la tristeza de toda una vida. Espero que la gente encuentre algo que necesite", dijo Smith meses atrás, al conocerse que publicaría sus memorias en el mes de noviembre. A partir de este martes 4 de noviembre, Bread of Angels ya se encuentra disponible para su compra en Estados Unidos y Europa, donde realizará una gira por los 50 años del lanzamiento de Horses.

La publicación de Bread of Angels coincidió con el lanzamiento de Horses, el primer disco de Patti Smith.

Bread of Angels es un retrato personal de Smith, quien estuvo presente en el corazón de la escena contracultural neoyorquina de los años setenta, en una época en la que se relacionaba con Bob Dylan, Bruce Springsteen y William Burroughs, entre otros.

"El libro es una carta de amor a mis padres, a mis hermanos, a mi marido, a mi hermano, a todas las personas, nombradas o no, que me ayudaron a formarme", contó Smith, quien ha perdido a varias de sus personas queridas. Entre las más importantes se encuentra Fred "Sonic" Smith, quien fue su esposo y murió hace treinta años, y su mejor amigo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, quien falleció tras contagiarse de HIV a sus 42 años.

"Patti Smith es una leyenda viva", aseguró Alexis Kirschbaum, directora de Bloomsbury Trade, la editorial que publicará el libro en el Reino Unido. "Es su obra más íntima y visionaria", agregó.

Bread of Angels no es el primer libro que publicó Smith. En 2010, la cantante ganó el Premio Nacional del Libro de No Ficción de 2010, una prestigiosa consagración literaria estadounidense, por su anterior libro de memorias, Just Kids, que le había prometido escribir al fallecido fotógrafo Mapplethorpe. Además, ella ha publicado otros cuatro libros.

