Playas, senderos y mucha tranquilidad: cuál es el pueblo uruguayo que está a solo 200 kilómetros de Montevideo







El camino está rodeado de campos y bosques, adelantando un entorno tranquilo que lo espera al viajero al llegar. BeachSearcher

Oceanía del Polonio, en el departamento de Rocha, se consolida como uno de los destinos uruguayos más tranquilos para disfrutar del mar y el contacto con la naturaleza.

Su entorno virgen, con playas amplias y senderos entre dunas, atrae a quienes buscan descanso lejos del ruido urbano.

Las actividades van desde caminatas y cabalgatas hasta la observación de aves autóctonas y amaneceres sobre el Atlántico.

A solo 200 kilómetros de Montevideo, es un punto accesible desde Argentina y perfecto para escapadas cortas o vacaciones relajadas. A pocos kilómetros de las rutas más transitadas del turismo uruguayo, Oceanía del Polonio se mantiene como un refugio ideal para desconectar. Este pequeño paraíso costero, ubicado en el departamento de Rocha, permite disfrutar de playas, aire puro y un entorno natural que invita a disfrutar sin apuro.

Este rincón ofrece una versión más íntima y silenciosa para descansar en comparación con otras opciones costeras de este país. Lejos de los balnearios con vida nocturna, Oceanía del Polonio atrae a quienes buscan una conexión más directa con la naturaleza y el ritmo pausado del mar.

Su ubicación privilegiada, a solo 200 kilómetros de Montevideo y cerca de la frontera con Brasil, lo convierte en una opción accesible para locales y extranjeros. Rodeado de médanos, bosques y mar, el viaje hasta allí ya forma parte de la experiencia.

Oceanía del Polonio Sandee Qué playa de Uruguay es ideal para visitar por su tranquilidad y los posibles planes Oceanía del Polonio es sinónimo de serenidad. Sus playas, de arena clara y aguas limpias, se extienden a lo largo de la costa atlántica y son perfectas para caminatas al atardecer o jornadas de descanso con el sonido del mar como única compañía. Los visitantes suelen recorrer sus senderos naturales, explorar las dunas o disfrutar de un mate frente a las olas.

Para los más aventureros, hay opciones al aire libre que suman movimiento a la calma: paseos a caballo por la costa, excursiones hacia los puntos más altos de las dunas y amaneceres que ofrecen vistas unicas del Atlántico. También se pueden observar aves locales, una de las actividades preferidas de los visitantes, o probar platos típicos de la gastronomía de Rocha, basados en pescados frescos y recetas tradicionales.

Oceanía del Polonio www.sauval.com Oceanía del Polonio se encuentra a la altura del kilómetro 256 de la Ruta Nacional 10, dentro del departamento de Rocha. Está a tres horas en auto desde Montevideo y a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, lo que hace más fácil su acceso tanto desde Uruguay como desde Argentina.