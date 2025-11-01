1 de noviembre de 2025 Inicio
Este pueblo termal de Uruguay es perfecto para visitar y escapar de la rutina: no es tan conocido

Escapate del ruido de la ciudad y descubrí un paraíso de aguas cálidas, paisajes verdes, actividades para toda la familia y un resort All Inclusive que hace que no tengas que preocuparte por nada.

Por
  • A pocos kilómetros de Argentina, ideal para escapadas rápidas.
  • Perfecto para familias, parejas o amigos que buscan desconexión.
  • Sistema All Inclusive que permite relajarse sin preocupaciones.
  • Combinación de relax termal y naturaleza, con paisajes verdes y aire puro.

Si estás buscando una escapada de verano diferente, rodeada de naturaleza y tranquilidad, Uruguay tiene un secreto poco explorado. Este destino termal, ubicado en el departamento de Salto, ofrece la combinación perfecta entre relax, actividades al aire libre y servicios de primer nivel, ideal para desconectar de la rutina y recargar energías.

Si querés unas vacaciones inolvidables, este escenario natural ofrece la mezcla perfecta de comodidad, entretenimiento y bienestar, convirtiéndose en un destino termal que pocos conocen pero que no podés dejar pasar.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

Altos del Arapey: cómo es el pueblo termal de Uruguay que pocos conocen

El Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal se distingue por su pozo termal propio, que abastece ocho piscinas, duchas y hasta el agua de beber en el buffet. Su sistema All Inclusive permite disfrutar de comidas ilimitadas, bebidas, y cuatro estaciones de show cooking: pastas, parrilla, pescado y pizzas.

El resort cuenta con 156 habitaciones de distintas categorías: superior twin, matrimonial, matrimonial deluxe, triples y suites, todas equipadas con aire acondicionado, TV LCD, frigobar, cofre de seguridad y agua termal en los baños, además de terrazas con vistas a las piscinas o al campo de golf.

El resort ofrece una amplia gama de actividades tanto para adultos como para niños:

  • Jacuzzis, sauna y spa de primer nivel
  • Gimnasio y sala de lectura
  • Microcine y sala Wii
  • Cabalgatas y senderismo
  • Juegos de mesa: ping pong, billar y metegol
  • Animación diaria: baile, karaoke, hidrogimnasia, elongación y música relajante

Además, el campo de golf de 18 hoyos y el Club House completan la oferta para quienes buscan un plan más activo.

