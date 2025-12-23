23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Oficializaron al nuevo presidente del Banco Nación y designaron a Carolina Píparo como directora

Darío Wasserman reemplazará a Daniel Tillard al frente de la entidad, mientras que la diputada por La Libertad Avanza integrará el directorio. Asumirá en reemplazo de Rodolfo Carvajal.

Por
Píparo se había distanciado del oficialismo

Píparo se había distanciado del oficialismo, con duras críticas a Milei.

Carolina Píparo, ya sin banca en el Congreso al terminar su mandato en la Cámara de Diputados a comienzos de diciembre, fue designada este martes como directora del Banco Nación. Además, se formalizó el nombramiento de Darío Wasserman como presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard.

La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 
Te puede interesar:

Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

La medida se estableció a través de los decretos 903 y 907, publicados este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La exlegisladora de La Libertad Avanza había sido candidata a gobernadora bonaerense en 2023, y terminó tercera. Su nombre sonó para cargos ejecutivos, pero finalmente se quedó en el Congreso. Luego, cuando todavía integraba el monobloque Buenos Aires Libre, tuvo encontronazos con el Gobierno durante el inicio de la gestión, cuando se debatía la Ley Bases.

Su rechazo a uno de los incisos del proyecto le valió ser considerada "traidora" por el Presidente, lo que la posicionó como ocasional opositora, rol desde el que criticó duramente a Caputo y hasta votó a favor de la derogación del DNU 256/2024 que le asignaba $100.000 millones de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Pasado un tiempo, en septiembre de 2024 retornó a las filas libertarias.

Wasserman
Dar&iacute;o Wasserman, empresario inmobiliario de origen cordob&eacute;s, est&aacute; casado con la legisladora porte&ntilde;a Pilar Ram&iacute;rez.

Darío Wasserman, empresario inmobiliario de origen cordobés, está casado con la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Wasserman, por su parte, se desempeñaba como vicepresidente desde 2023, y reemplaza a Tillard luego de su renuncia el pasado martes.

"Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", detalló el ministerio de Economía en un comunicado donde confirmó la renuncia del anterior titular y su remplazo.

En el mismo, agrega: "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Sobre el final, dejaron en claro que el funcionario saliente agradeció la confianza al Presidente y el ministro de Economía, "por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.

El dólar abre estable cerca de los $1.500 antes del parate por Navidad

Anses confirmó los montos con aumento de las APU para enero 2026.

APU de ANSES: montos confirmados con aumento para enero 2026

El monto se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el INDEC.

ANSES deposita $437.421 en enero 2026: a quién le corresponde

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de diciembre

La continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad.

El sindicato del neumático paraliza las fábricas en la víspera de Navidad ante el fracaso de la paritaria 2025

Rating Cero

Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, tiene 32 años.

Cómo sigue la salud de la hermana de Lionel Messi tras el accidente en Miami

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

últimas noticias

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Papá Noel llega pasado por agua: a qué hora llueve en Navidad

Hace 2 minutos
Comedias, stand up, música y obras teatrales profundas.

Llega la segunda edición del ciclo "Teatro, humor y música judía"

Hace 17 minutos
La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 

Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

Hace 21 minutos
play

Ciudadela: murió un motociclista tras chocar con un auto en Acceso Oeste

Hace 22 minutos
Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

Hace 25 minutos