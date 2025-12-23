Oficializaron al nuevo presidente del Banco Nación y designaron a Carolina Píparo como directora

Darío Wasserman reemplazará a Daniel Tillard al frente de la entidad, mientras que la diputada por La Libertad Avanza integrará el directorio. Asumirá en reemplazo de Rodolfo Carvajal.

Carolina Píparo , ya sin banca en el Congreso al terminar su mandato en la Cámara de Diputados a comienzos de diciembre, fue designada este martes como directora del Banco Nación . Además, se formalizó el nombramiento de Darío Wasserman como presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard .

La medida se estableció a través de los decretos 903 y 907 , publicados este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La exlegisladora de La Libertad Avanza había sido candidata a gobernadora bonaerense en 2023, y terminó tercera. Su nombre sonó para cargos ejecutivos, pero finalmente se quedó en el Congreso. Luego, cuando todavía integraba el monobloque Buenos Aires Libre, tuvo encontronazos con el Gobierno durante el inicio de la gestión , cuando se debatía la Ley Bases.

Su rechazo a uno de los incisos del proyecto le valió ser considerada "traidora" por el Presidente , lo que la posicionó como ocasional opositora, rol desde el que criticó duramente a Caputo y hasta votó a favor de la derogación del DNU 256/2024 que le asignaba $100.000 millones de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Pasado un tiempo, en septiembre de 2024 retornó a las filas libertarias .

Wasserman, por su parte, se desempeñaba como vicepresidente desde 2023 , y reemplaza a Tillard luego de su renuncia el pasado martes.

"Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", detalló el ministerio de Economía en un comunicado donde confirmó la renuncia del anterior titular y su remplazo.

En el mismo, agrega: "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Sobre el final, dejaron en claro que el funcionario saliente agradeció la confianza al Presidente y el ministro de Economía, "por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país".