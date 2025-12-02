Cómo funciona AlertAR, el sistema que enviará un mensaje a celulares ante catástrofes naturales

La herramienta permitirá dar aviso a la población de zonas afectadas por distintas emergencias. No requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; basta con tener el teléfono encendido y bajo cobertura.

El Gobierno presentó AlertAR, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar mensajes directos a la pantalla de los teléfonos celulares de la población ubicada en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias.

El anuncio fue realizado este lunes desde Casa Rosada, donde la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó detalles sobre el funcionamiento de esta nueva herramienta, que se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) , a través de tecnología comparable a soluciones adoptadas hace tiempo en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes , basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo.

El sistema AlertAR se basa en la tecnología Cell Broadcasting (CB) , un estándar internacional que permite la difusión masiva de mensajes de alerta en tiempo real a todos los teléfonos móviles dentro de un área geográfica determinada.

A diferencia de los SMS tradicionales, que se envían de punto a punto, el CB transmite el mismo mensaje desde una antena a todos los dispositivos conectados a esa celda, sin importar la operadora ni el número de teléfono . No requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; basta con tener el teléfono encendido y bajo cobertura.

A través del sistema, el Ministerio de Seguridad Nacional podrá alertar a la población frente a desastres naturales, emergencias meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública . La ejecución del proyecto se realizará en coordinación con los prestadores de servicios móviles y proveedores especializados, a través de convenios específicos que regulan responsabilidades y auditorías técnicas y contables.

Cuando la cartera detecte una emergencia, redactará el mensaje y lo enviará a través del sistema CB. El mensaje se transmite desde las antenas de telefonía móvil a todos los dispositivos en el área afectada. Los usuarios reciben una notificación en sus celulares, que puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla.

Entre las ventajas mencionadas por el Ejecutivo, se destaca que los mensajes llegan a todos los dispositivos en el área designada, incluso si la red está congestionada o si el usuario no tiene datos móviles. Además, no se recopilan datos personales ni ubicación de los usuarios, y no es necesario instalar nada ni suscribirse a servicios especiales. El sistema funciona en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y en la mayoría de los dispositivos modernos.

Cell Broadcast, la tecnología usada en los sistemas de alerta temprana

Dado que "en la actualidad la telefonía móvil es el medio masivo de comunicación más utilizado por las distintas poblaciones", se puso de manifiesto la necesidad de establecer la estandarización del sistema a ser utilizado por el país para la adopción de sistemas de alerta temprana.

"Con base en los antecedentes expuestos, se recomienda priorizar la implementación de Cell Broadcast como plataforma nacional de alertas tempranas, por su alta eficacia, compatibilidad con la infraestructura móvil existente, nulo requerimiento de suscripción o conexión de datos, y su comprobado desempeño a nivel global. Asimismo, se sugiere impulsar su adopción a través de una política pública nacional, en colaboración con Operadores Móviles, Defensa Civil, Organismos Meteorológicos, Agencias y Organismos de Seguridad y Manejo de Emergencias y Catástrofes y así como Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales", argumenta la Resolución 960/2025 del Ente Nacional de Comunicaciones, publicada en el Boletín Oficial en julio.

El sistema de difusión de mensajes de emergencia debe abarcar a todos los teléfonos móviles dentro de una zona geográfica específica sin necesidad de que el usuario se suscriba o instale una aplicación, y que asimismo, se señala que dicha tecnología debe resultar altamente efectiva, dado que debe operar independientemente de la saturación de las redes móviles y debe permitir alcanzar tanto áreas urbanas densamente pobladas como zonas rurales, siempre que el aparato cuente con cobertura de red.

De esta forma, se implementó a la tecnología "Cell Broadcast" como estándar nacional, en un nuevo paso hacia la utilización de estas alertas.