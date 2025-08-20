A lo "En el barro": la historia de la influencer que está presa por un asesinato María Paola Galeano está detenida en un penal de Lomas de Zamora y se la rebusca tras las rejas: recibe canjes y hace videos hot para su comunidad de más de 300 mil seguidores. Por







Galeano está presa por homicidio hace 11 años.

En pleno éxito de “En el barro”, la serie argentina de Netflix que es spin-off de El Marginal y relata la historia de cinco mujeres en la cárcel, se conoció la historia de una presa real.

María Paula Galeano, más conocida como "Malala" en redes sociales, entre TikTok y Facebook acumula más de 300,000 seguidores. La mujer está presa por haber sido considerado partícipe necesaria de un crimen en 2014.

Galeano graba videos donde baila en la unidad número 40 de Lomas de Zamora, dentro su celda pintada de color rosa, las rejas incluidas, bajo el hashtag barrio privado.

En 2014, Galeano aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal N.º 5 de La Matanza, donde fue condenada como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo.

Recibió una pena de trece años y cuatro meses de prisión, que incluía el cómputo de una sentencia anterior dictada tres años antes. Según las fuentes judiciales, Galeano habría tenido un rol decisivo al señalar a su víctima, a quien mataron en el robo de una camioneta. En 2016, su defensora oficial apeló ante la Suprema Corte bonaerense, pero el planteo fue rechazado.