22 de septiembre de 2026 Inicio
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Quiénes son los dos kayakistas desaparecidos en el mar en Santa Teresita

Ingresaron al océano la mañana del lunes y no pudieron regresar a la costa. El rastrillaje se realiza en condiciones adversas, con lloviznas y fuertes ráfagas de viento.

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El rastrillaje se realiza en condiciones adversas.

El rastrillaje se realiza en condiciones adversas.

Imagen ilustrativa

La Prefectura Naval trabaja contrarreloj en un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos kayakistas que ingresaron al mar en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa. El rastrillaje se realiza en condiciones adversas, con lloviznas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

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Los kayakistas son dos hombres, de 43 y 64 y años, que ingresaron al océano Atlántico la mañana del lunes: uno de ellos llevaba un kayak Karku de color verde, y el otro con una embarcación Escualo color turquesa.

Los hombres entraron al agua alrededor de las 10 y minutos después lograron comunicarse con Prefectura para alertar que no podían volver a la costa.

Tras el aviso, una moto de agua partió a la búsqueda, pero no logró localizarlos, aunque la Policía halló una camioneta estacionada en la que los hombres se trasladaron.

Mientras, se investiga una nueva pista: un video grabado por un vecino que mostraría a los kayakistas desparecidos en el momento en el que se adentran en el mar.

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