Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el último testigo clave del caso Se trata del perito oficial Pablo María Ferrari, quien participó de una evaluación en 2024 solicitada por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov y concluyó en que el 10 murió súbitamente. Por Agregar C5N en









Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. Redes sociales

En una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, declaró un perito clave del caso, quien determinó que el deceso del Diez fue de manera súbita. Se trata de Pablo María Ferrari, jefe de la Asesoría Pericial de San Isidro dependiente del máximo tribunal provincial, quien participó de una pericia en 2024, convocada por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov.

El profesional se presentó ante el Tribunal de San Isidro y reconoció que tomó contacto con el caso en abril de 2024, cuando le pidieron que respondiera cuatro puntos periciales. “Analizamos el estudio y las historias clínicas en un período de entre 2018 y 2020. En ese tiempo, hasta el desenlace final, el paciente había estado internado en distintos centros con distintos médicos. Y en ninguna documentación de todas esas había registro o la más mínima observación de un problema cardíaco actual”, respondió ante la consulta de Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra.

Sobre las demás patalogías que presentaba el exentrenador, Ferrari advirtió que en los 13 estudios laboratorios que se sometió durante ese período “había de forma repetida estudios de su funcionalidad renal”, pero “no había indicadores de enfermedad renal”. Sobre sus problemas hepáticos, Ferrari contestó: “Los indicadores de funcionalidad hepática fueron normales en 2018, levemente empeorados en 2019 y un poco más patológicos en 2020. Dentro de un margen de tolerancia que no requería abordaje de emergencia médica”.

En esa línea, el profesional ratificó su postura de que el Diez “murió de un paro cardiorrespiratorio secundaria a una claudicación ventricular cardíaca, que le provocó un edema agudo de pulmón”: “Esto lo asfixió y por eso se murió”.

Por otra parte, rechazó la posibilidad que Maradona haya agonizado y sentenció: “Acá Maradona se infartó, tuvo su arritmia y un edema agudo de pulmón que lo terminó ahogando. Es difícil pensar que una persona con edema agudo de pulmón estuvo horas ahogándose. Este período fue cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía. Fue súbito”.

De igual modo, se sinceró al asegurar que durante la autopsia no se hizo el hisopado para coronavirus, por lo que no descartó la posibilidad que el astro “haya muerto de covid”. “El fallecimiento de Maradona fue en plena pandemia. El hisopado se le hacía para entrar a cualquier sanatorio. Los cadáveres que se analizan en una institución ya vienen con información previa. Me parece un error metodológico no haberle hecho”, indicó. Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo continúa el proceso judicial Luego de la declaración del perito Pablo María Ferrari, desde la semana que viene, el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona continuará con la presentación de los imputados ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro. En su turno, los 7 implicados, neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, ampliarán sus indagatorias por última vez antes de los alegatos.