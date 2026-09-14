Cumpleaños del Papa León XIV: la Iglesia Católica argentina le envió un mensaje por sus 71 años La Conferencia Episcopal Argentina saludó al Sumo Pontífice por su cumpleaños y destacó la expectativa por su visita al país entre el 8 y el 11 de noviembre. “Se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra”, expresaron los obispos Marcelo Colombo, Ángel Rossi, Cesar Daniel Fernández y Raúl Pizarro. Por Agregar C5N en









El papa León XIV nació el 14 de septiembre de 1955. Web

La Iglesia Católica argentina saludó al papa León XIV por su cumpleaños número 71 con una carta de la Conferencia Episcopal que anticipa su visita al país del 8 al 11 de noviembre. En el mensaje, firmado por los principales obispos Marcelo Colombo, Ángel Rossi, Cesar Daniel Fernández y Raúl Pizarro, agradecieron su misión al frente de la Iglesia y subrayaron la expectativa por su llegada a Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján: “Argentina lo espera con los brazos abiertos”.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió un cálido saludo al Papa León XIV por medio de un texto firmado por los obispos donde le aseguraron que rezan por él junto a los fieles argentinos. Con tono afectuoso, los obispos le escribieron: “¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos”, en clara referencia a la visita que hará en noviembre.

“Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra. Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo”, expresaron.

La visita del papa León XIV a la Argentina El Santo Padre llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en la primera visita de un Pontífice al país en casi cuatro décadas. Apenas aterrice, ofrecerá una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, antes de instalarse en la Nunciatura Apostólica.

El itinerario incluye tres misas multitudinarias: el 9 en Palermo, el 10 en Córdoba tras recorrer la Escuela de Aviación en papamóvil y el 11 en Luján, previo a su partida hacia Perú. Además, habrá una vigilia juvenil y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.