A 51 años del caso de Dionisio Llanca: la voz de un hombre que contó su abducción

Una hora después, Llanca despertó en medio de un descampado del ferrocarril, a 15 kilómetros de su camión, sin recordar qué le había pasado ni su identidad. Se levantó, deambuló hasta conseguir ayuda y terminó internado en el hospital.

Lo que no sabía Dionisio es que su vida iba a cambiar por completo, transformándose en el protagonista de uno de los casos de la ufología argentina más reconocidos a nivel nacional e internacional. En el hospital, Dionisio recibió la visita de un canal de televisión local que esperaban que con transmitir su imagen su familia lo reconociera y pudiera brindarle ayuda y lo lograron. Sus primos vieron su la imagen e inmediatamente le avisaron a su tío donde se encontraba.

dionisio llanca imagen.jpg

Estuvo internado un par de días y recibió la visita de un grupo de médicos, liderados por un prestigioso investigador ufólogo, que realizaron distintas pruebas para poder encontrar la verdad: recuperar los recuerdos de Dionisio. Poco a poco, con sesiones de hipnosis e inyecciones de suero de la verdad (pentotal sódico), Dionisio pudo armar un relato que quedó en parte envuelto en un misterio. Solo recordó unos pocos minutos de esa experiencia del tercer tipo que vivió ese 28 de octubre.

Sin embargo, entre el acoso de la prensa del momento y los procedimientos que se realizaron sobre su cuerpo, llevaron a que Dionisio de un día para el otro desaparezca. Llanca se escapó y volvió a intentar rearmar su vida en varios lugares de la Patagonia, vivió en el anonimato hasta que en 2021 logran dar con él desde el Café Ufológico Rosario.

El escalofriante testimonio que brindó Dionisio Llanca después de su desaparición en 2021

En el 2021, Dionisio Llanca apareció en un especial de YouTube del "Café Ufológico Rosario" entrevistado por Lorena Sciarratta después de dos años de búsqueda junto a Marina Giaveno. "En esta oportunidad se sacó el foco en la experiencia, en la supuesta abducción que él tuvo y se puso el foco en lo humano, en el sometimiento, en el abuso, en la tortura que Dionisio estuvo sometido durante dos años", señaló Lorena en diálogo con C5N.

"A veces es difícil, recordarlo porque han pasado tantos años, siempre viví escapándole un poquito a esto. Porque siempre fui cambiando los chips para no tener contacto", afirmó Llanca durante la entrevista en 2021, donde se lo puede observar muy emocionado al volver a relatar lo ocurrido.

Embed - DIONISIO LLANCA: SU VERDAD, SU DOLOR

"Vi una tremenda luz suspendida, casi sobre unos cables de alta tensión, y había un cable que colgaba sobre la línea y otro sobre la laguna, que estaba sobre la banquina, a 20 o 30 metros", continuó. En ese momento los tres seres lo tomaron a Dionisio "como si fuera una pluma" y después del pinchazo, sobre la mano izquierda, perdió el conocimiento.

Después de dos años de esa entrevista, Lorena junto a varios investigadores y miembros del "Cafe Ufológico de Rosario" entablaron una relación de amistad con Llanca: "Me interesa es el rescate humano, no me importa si el testigo se encontró con un extraterrestre, si lo llevaron a dar una vuelta en una nave. Si se encontró con un fantasma, con un demonio, a mí me interesa, básicamente este misterio dentro de un misterio y como la persona sobrevive a ese acontecimiento", contó.

"Caminé cinco kilómetros, pero no sabía quién era, no tenía documentos, no tenía reloj, no tenía nada", describió Llanca, quien "siguió las luces de la ciudad hasta llegar a una estación de servicio y alguien lo llevó a un hospital". Al ingresar tenía un estado de amnesia total, y a los pocos días llegó el investigador Fabio Zerpa para poder investigar su caso.

"Según la hipnosis, el pentotal estuve 45 minutos dentro de la nave", confesó Dionisio, después de los estudios que le hicieron el camionero aseguró que sufrió unos efectos secundarios. "Era mucho el sufrimiento que tenía", dijo entre lágrimas.

En relación con la investigación ufológica y la búsqueda de "la verdad", Lorena señaló que "la zanahoria siempre está más adelante que nosotros, esa zanahoria es el misterio y los conejos somos nosotros, que nunca tenemos acceso a comer esa zanahoria. El misterio nunca se va a saber por qué es parte de la historia, el misterio es esto, o sea, buscar una respuesta".

image.png

La historia de Dionisio quedó retratada en parte en el documental "La Búsqueda" de Damián Marsicano, donde Lorena brinda un breve testimonio. Sin embargo, para el año que viene se espera el estreno de una película del guionista y director Leandro Bartoletti, donde la vida de Llanca cobrará protagonismo.

"Lo que hacemos por pura pasión porque nos gusta. Por lo menos lo hago con muchísima responsabilidad, porque como te digo, no es mi enfoque no es la investigación, sino que es el rescate del testimonio y el testimonio, me lo cuenta una persona que tiene sentimientos, emociones que ha sufrido, que ha estado alegre de que ha vivido distintas situaciones", finalizó Lorena.

Después de tantos años, el foco del caso de Dionisio Llanca se corrió, fue más allá si decía la verdad o no, sino que trajo a discusión la forma de abordaje del testigo. A 51 años de esa madrugada del 28 de octubre, lo que le ocurrió a Dionisio permanece como un enigma, que tal vez nunca podrá resolverse.

¿Qué es el "Café Ufológico Rosario"?

Es un espacio creado por Lorena Sciarratta y Florencia Sánchez en 2019, quienes empezaron a organizar encuentros entre investigadores y aficionados para hablar sobre ufología. "Todos los meses nos reuníamos en el mismo en el mismo bar, a la misma hora eran el tercer sábado de cada mes", expresó Lorena esta idea, surge en Argentina de la mano de Mario Lupo y Rubén Morales que son los precursores de este movimiento que hace 15 años continúan con el "Café Ufológico Río 54" y se reúnen el primer jueves de cada mes en "La Guitarrita".