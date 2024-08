A 29 años del OVNI de Bariloche, el avistamiento más famoso de la historia argentina

El 31 de julio de 1995 un avión de Aerolíneas Argentinas fue sorprendido por un Objeto Volador No Identificado minutos antes de su aterrizaje. La voz del piloto junto a la de otros testigos intensificaron la popularidad del episodio, que se convirtió en uno de los más recordados.

El 31 de julio de 1995, entre las 19 y las 22, ocurrió un incidente en el área del aeropuerto de Bariloche que involucró a una aeronave Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas , una aeronave Cheyenne de Gendarmería Nacional , personal de la Torre de Control y de Meteorología del aeropuerto, y una supuesta aeronave no identificada.

El informe desclasificado desde el Ministerio de Defensa por la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de la República Argentina (Cefora), en 2020, hace referencia al comandante del Boeing 727, Jorge Polanco, quién declaró que dicha supuesta aeronave tenía una forma bien definida como una especie de platillo invertido, con luces verdes en los extremos y una luz naranja en el centro.

El informe publicado por Fénix 4 arma la "línea de tiempo" de la investigación que se desarrolló en torno al avistamiento en 1995 y, en la que incluye la explicación de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales dependiente de la Fuerza Aérea Argentina (CIAE), exCefae que identificó al supuesto objeto volador como una luz generada por un farol de la discoteca Rocket, en Bariloche; pasando por la desclasificación de Cefora y el testimonio más actual.

Para saber más sobre el tema y, en el marco del aniversario, C5N habló con Andrea Pérez Simondini, ufóloga y cabeza de Cefora. Melina Mazzoleni tenía 15 años cuando viajó desde Buenos Aires a Bariloche en el Boeing 727: "Recuperando ese testimonio Melina da con certeza detalle de lo vivido. Pasado tantos años nos puede dar la posibilidad de verificar y constatar lo dicho por los otros testigos", explicó.

¿Cuál fue el testimonio de la pasajera?

En el informe, Melina explica que tenía 15 años al momento del avistaje y que se encontraba en el lado derecho del avión, del lado de la ventanilla. "En un momento se apagaron las luces del avión y nos dijeron que íbamos a demorar un poco más en aterrizar, porque había habido un corte de luz en Bariloche", añadió.

Lo siguiente que recuerda es "una luz blanca bastante grande redonda y que se mantenía como constante, como cerca del avión y después en otro momento vi luces más chiquitas, no me acuerdo si eran creo que eran verdes y naranjas, pero como nos decían que también había un avión de Gendarmería o no sé si nos dijeron en ese momento o nos enteramos después".

Por lo que dedujo que "las lucecitas esas se debían al avión de Gendarmería que estaba cerca, pero esas fueron mucho más rápidas y pasaron en sentido contrario al avión, digamos, fueron como hacia atrás. Yo me acuerdo de haberle dicho a mi papá ¿Hay otro avión? no sé... hay otras luces, no sé...".

En el escrito, desde Fénix 4 remarcan los puntos más importantes del testimonio que les llamó la atención, como la coincidencia en la luz que ve Melina y el testimonio del Comandante Jorge Polanco, al igual que "parecía" que el objeto escoltaba al avión. Además, de que la joven se encontraba en el lado derecho del avión ya que "confirma que el avistamiento en gran medida ocurre del lado derecho tal cual los testimonios de los pilotos, el personal de aeropuerto y los testigos vecinos de Bariloche", afirmaron los investigadores.

Por su parte Simondini señaló que "es muy interesante porque las descripciones son similares siendo que en su momento Melina no tuvo ningún tipo de contacto con los demás testigos y estuvo bastante alejada del caso. También explicó que a la hora de tomar el testimonio se realiza de una manera muy rigurosa, para no introducir elementos de afuera ni incidir en la respuesta: "A partir del recuerdo se repregunta sobre su propio relato, respecto a detalles".

29 años después se sigue hablando del Caso Bariloche

En cuánto a la recolección de otros testimonios, en su momento se escuchó al comandante Jorge Polanco, a cargo del vuelo de Aerolíneas como al comandante Juan Domingo Gaitán, piloto de Gendarmería, entre personal y vecinos de la zona.

Pero Simondini habló sobre que existe un testimonio de uno de los científicos que viajaban en comitiva al Instituto Balseiro, que pudo entrevistar por el caso Bariloche. "El equipo electrógeno quedó sin abastecimiento durante cuatro minutos donde se magnetiza la torre de control se perdieron 4 minutos las comunicaciones con los aviones hasta que se restableció el equipo electrógeno y los aviones pudieron bajar aterrizar normalmente cuando aterrizan estuvieron un período de casi 10 minutos sin que nadie abriera la puerta del avión", relató.

Al bajar del avión, uno de los científicos hace un peritaje del equipo, lo revisa y asegura que "no había nada para explicar una anomalía", y manifestó que "después de revisar el equipo electrógeno no encontró ninguna anomalía evidente".

¿Por qué fue tan popular el caso Bariloche?

Para la investigadora, una de las variables que posicionó a este caso como uno de los más populares del país, tuvo que ver con que "Gendarmería oficialmente diera detalles y testimonio con sus pilotos y sus personales ya con uniforme y todo siendo una verificación oficial". Sumado a esto, el detallado testimonio en primera persona de Jorge Polanco, que siempre mantuvo su versión de los hechos.

Por último, por la maniobra que debe realizar Polanco antes de aterrizar en el aeropuerto ya que es "un riesgo de la operación de tránsito aéreo y creo que las autoridades también observaron esta situación". Actualmente el caso Bariloche se encuentra abierto, en 2023 el la CIAE califica al caso como "en revisión", después del que se realizara una revisión por parte del equipo de Fénix 4 sobre el informe de la Fuerza Aérea.

Un viaje al 31 de julio de 1995: ¿Cómo cubrieron los medios el caso?

En el caso del diario Clarín, un recorte del jueves 3 de agosto de 1995, hace referencia sobre que “nadie investigará el raro fenómeno de Bariloche”. Desde la Fuerza Aérea ya que en diálogo con el medio aseguraron que “no es un tema que nos competa a nosotros”, y añadieron que “no hay ningún departamento que estudie la presencia de objetos extraños en el espacio”.

En la breve nota señalan que la luz intensa siguió durante 15 minutos a un avión de Aerolíneas argentinas y, desde la jefatura del aeropuerto de Bariloche remarcaron que tampoco se iba a investigar el episodio. Aunque ellos mismos elevaron un informe escrito a la Fuerza Aérea detallando lo que vio el piloto Jorge Polanco.

También menciona la ratificación de la versión de Polanco mediante el testimonio de un piloto de un avión de Gendarmería, Juan Domingo Gaitán: “Vimos sobre el lago Nahuel Huapi, cuando íbamos a 11 mil pies, una luz tipo ámbar que aumentaba y disminuía de intensidad, y se desplazaba a gran velocidad hacia la cordillera”.

En el diario La Nación, el periodista Mariano de Vedia, pudo escribir sobre lo sucedido en primera persona, en uno de sus artículos, titulado “En Bariloche sólo hablan del OVNI” hace referencia al "encuentro cercano" en la ciudad de Río Negro y el revuelo que generó.

En el cuál habló con el doctor Raúl Barrachina Tejada, físico atómico e investigador del Centro Atómico Bariloche, quién afirmó que “no se debe descartar la posibilidad de un reflejo de señales que pudo confundir la piloto”. “Muchos recordaron, al respecto, los haces de luces reflejados por las discotecas Cerebro y Rocket”, argumentó el periodista.

Vedia fue uno de los primeros en interesarse en el caso y entrevistar a Polanco para La Nación el miércoles 2 de agosto de 1995, en el cuál le dedicaron una infografía en una de las primeras páginas del diario, la cual ilustraba el recorrido del avión y del OVNI. "Muchos de los pasajeros del vuelo 734 de Aerolíneas Argentinas que anteanoche debió aterrizar a las 20:10 en el aeropuerto de esta ciudad -entre los que se incluye, valija en mano, este cronista- se vieron frustrados al enterarse, cuando estaban en tierra, al día siguiente, que sólo el piloto y tres técnicos que viajaban en la cabina avistaron un OVNI en pleno vuelo", escribió Vedia, el periodista se encontraba sentado en la octava fila de asientos, junto a la ventanilla derecha.