23 de julio de 2026 Inicio
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Jorge Macri no descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para 2027

El jefe de Gobierno explicó que la relación con los libertarios "es buena" y que, pese a que "puede haber algunas diferencias", pretende "hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado”.

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Jorge Macri habló de un posible alianza con LLA en la Ciudad. 

Jorge Macri habló de un posible alianza con LLA en la Ciudad. 

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El jefe de Gobierno, Jorge Macri, no descartó este jueves llevar a cabo un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos de cara a las elecciones porteñas de 2027. "Creo que no hay que descartarlo, por supuesto, porque el gran desafío es no volver al pasado", señaló, previo a explicar que la relación con los dirigentes de espacio libertario "es buena", pese que "puede haber algunas diferencias".

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"Nosotros tenemos una gran amenaza que es volver al pasado y no nos podemos permitir cometer ese error nuevamente. Volver al pasado es volver al kirchnerismo, volver al populismo, a un país que quedó devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados. Así que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", respondió Jorge Macri en una entrevista por Radio Rivadavia a la pregunta de un eventual acuerdo electoral en la Ciudad con el espacio violeta.

En el análisis de la relación política con los libertarios, el jefe de Gobierno porteño explicó que "hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias, pero tenemos que hacer los esfuerzos máximos para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño se vea afectado por un sistema del conurbano".

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Jorge Macri junto a Karina Milei: ¿nace una alianza porteña en la Ciudad?

"Bienvenida la discusión, logramos que se apruebe la ley, se lo dije a (la presidenta de LLA en CABA y jefa de bloque libertaria en la Legislatura) Pilar Ramírez, que esta ley se debía desde hace tiempo. Hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias. Pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado", remarcó luego.

Jorge Macri y la campaña antiargentina en el mundo

En otra parte de la entrevista, el jefe de Gobierno fue consultado por las acusaciones de Argentina como país más racista del mundo.: "Más allá de por qué se da, es una mentira inmensa. La verdad que solo puede sostener eso alguien que no conoce la Argentina, que no la ha visitado, que no vive acá, que no ve el nivel de convivencia, de respeto a distintos credos, formas de expresión de fe y a distintas razas".

"Este es un país que abraza, que tiene una mesa y un ámbito de diálogo interreligioso que es modelo en el mundo. Vos podés ver a cualquier persona de cualquier religión caminando por cualquier barrio y nadie lo va a agredir ni a perseguir. Hay que estar siempre atentos; puede haber alguno que lo haga y estamos encima de eso para perseguir cualquier forma de expresión de odio. Pero solo podés decir eso si no conocés el país. Me parece una tremenda injusticia y canalizarlo a través de la Selección me parece muy miserable", completó el Alcalde porteño.

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