La salud del papa León XIV: la importancia de los controles de rutina y los desafíos de una cirugía de tórax

El cardiólogo Mario Fitz Maurice (MN 83671), integrante del equipo de iWell, dialogó con C5N sobre el estado de salud del papa León XIV y aportó su mirada profesional sobre el nódulo pulmonar que será intervenido. Destacó el valor de los chequeos médicos para detectar patologías a tiempo y explicó por qué la evolución posoperatoria será determinante para evaluar la posibilidad de que el Pontífice realice su próxima gira internacional.

Fitz Maurice aseguró que viajar en avión después de una intervención de este tipo requiere una evaluación particular.

El anuncio de la intervención quirúrgica a la que deberá someterse el papa León XIV por un nódulo pulmonar abrió interrogantes sobre su estado de salud y la posibilidad de que pueda cumplir con sus próximos compromisos internacionales. En diálogo con C5N , el cardiólogo Mario Fitz Maurice puso el foco en un aspecto central del caso: la importancia de los controles médicos de rutina para detectar alteraciones que pueden pasar inadvertidas.

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Según explicó el especialista, el hallazgo de este tipo de lesiones puede producirse durante estudios realizados como parte de un chequeo general, incluso cuando la persona no presenta síntomas. Por eso, remarcó la importancia de realizar controles periódicos con un médico clínico, cardiólogo, médico de familia o generalista, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

"El Papa tuvo la lucidez de ir a hacerse su chequeo de salud. No tuvo suerte; fue y lo hizo", señaló Fitz Mauriz, quien consideró que el caso puede servir como ejemplo para promover la prevención y la consulta médica.

El médico explicó que la aparición de un nódulo pulmonar puede responder a distintas causas . Entre las posibilidades mencionó lesiones benignas, procesos infecciosos previos o formaciones malignas . En el caso del Pontífice, aclaró que no es posible establecer su naturaleza sin analizar el tejido extraído.

De acuerdo con el especialista, cuando se detecta un nódulo solitario en una persona de edad avanzada, los médicos pueden considerar una intervención para retirarlo y enviarlo a analizar mediante estudios anatomopatológicos e histológicos. Estos permiten determinar el tipo de células presentes y establecer si la lesión es benigna, maligna o consecuencia de otro proceso.

Fitz Mauriz también explicó que, en determinados casos, la extracción puede realizarse mediante una videotoracoscopia, una técnica que permite acceder al tórax a través de pequeñas incisiones y utilizar una cámara para guiar el procedimiento.

Sin embargo, advirtió que se trata de una cirugía que requiere atención y seguimiento. Aunque la técnica puede ser mínimamente invasiva, ingresar al tórax implica riesgos y la recuperación depende de múltiples factores.

La recuperación y la posibilidad de viajar

Uno de los interrogantes centrales es si el Papa estará en condiciones de realizar su próxima gira internacional, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. Sobre este punto, Fitz Maurice fue cauto y aclaró que no es posible anticipar cómo evolucionará el Pontífice antes de conocer el resultado de la intervención.

Además, señaló que una cirugía torácica no debe considerarse menor y que la recomendación de viajar dependerá de cómo evolucione el paciente durante el posoperatorio.

Entre las variables que pueden influir, mencionó la aparición de complicaciones respiratorias, fiebre o arritmias, además de la evolución de la pleura y las características del procedimiento realizado.

También explicó que viajar en avión después de una intervención de este tipo requiere una evaluación particular. Si quedara aire en el espacio pleural, por ejemplo, podría ser necesario un drenaje y habría que determinar cuándo resulta seguro volar. Los cambios de presión y la duración de los trayectos son aspectos que deben contemplarse, especialmente ante una gira que incluye varios vuelos.

Por eso, el especialista sostuvo que la decisión deberá tomarse a partir de la evolución clínica y no únicamente en función de las fechas previstas. Aunque una recuperación favorable podría permitir retomar las actividades, cualquier complicación podría modificar los plazos.

La prevención, una herramienta fundamental

Más allá de la situación particular del Papa, Fitz Maurice insistió en que el principal mensaje para la población debe ser la importancia de los controles periódicos.

El especialista explicó que algunas patologías pueden permanecer asintomáticas durante un tiempo y ser detectadas a partir de estudios solicitados durante una consulta médica. La indicación de radiografías, tomografías u otras pruebas depende de los antecedentes, los síntomas y los factores de riesgo de cada persona; no todos los pacientes necesitan los mismos estudios.

En ese sentido, destacó que la detección temprana puede ampliar las posibilidades de tratamiento y mejorar el pronóstico en determinadas enfermedades.

«Las pesquisas de este tipo de patologías son muy importantes y tienen mucha chance de resolución ad integrum cuando son pesquisadas a tiempo», señaló, al subrayar el valor de identificar una alteración antes de que avance.

El caso del papa León XIV vuelve a poner en primer plano una recomendación esencial: no esperar a que aparezcan síntomas para consultar. Los chequeos de salud, realizados con la periodicidad indicada por los profesionales, permiten evaluar el estado general, identificar factores de riesgo y decidir qué estudios son necesarios en cada caso.

Para Fitz Maurice, ese es uno de los aprendizajes más importantes de esta situación: la prevención no depende de la suerte, sino también de la decisión de cuidar la propia salud y sostener los controles médicos de rutina.