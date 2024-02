Zoe de Gran Hermano 2023 a punto de estallar contra Rosina: "No la aguanta más..."

A través de una publicación en X (ex Twitter) que obtuvo más de 2.2 millones de visualizaciones, el usuario @aerysgot adjuntó el video viral en cuestión y escribió: "A veces me da la sensación de que Zoe no la aguanta más a Rosina, pero no sabe cómo decirle que baje un cambio". La respuesta de la gente evidencia que coincidieron con su punto de vista.