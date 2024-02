Bautista explotó contra Gran Hermano 2023: "Si gana no miro más este programa"

El participante uruguayo Bautista Mascia reveló que si el ganador de Gran Hermano 2023 es un hermanito problemático no va a mirar más el reality show , ya que se trataría de un mensaje erróneo para el público.

Mientras Nicolás corría en la cinta, Bautista se acercó a él y realizó la inesperada revelación: " ¿Siendo claro no? Hay cierta gente acá que si gana, ya te digo que no veo nunca más este programa ". En redes sociales, rápidamente interpretaron que se refería a Agostina, Catalina y Juliana, quienes integraran el grupo de Las Furiosas.

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "Si este es el programa más visto de Argentina y tal persona gana, te digo, no me interesa. Osea, es el ejemplo que estás dejando para una sociedad entera, literal". Con estas palabras, Mascia evidenció su preocupación por el mensaje que estarían enviando a los televidentes.

Embed Bautista: “Si gana alguien que no sea como el del año pasado no me va a dar ganas de mirar nunca mas el programa, este es el ejemplo q le queres dejar a una sociedad entera” HAY Q RAJAR AL URUGUAYO #granhermano pic.twitter.com/annJnUF5Fe — c (@catanation_) February 28, 2024

Por el momento, Bautista es parte del grupo de los Spider-Man, el cual está compuesto por Lisandro, Nicolás, Martín y él. Si bien tiene una buena relación con todos los participantes de Gran Hermano 2023, este mensaje dejó en evidencia que no estaría siendo del todo sincero en sus vínculos.

Fuerte acusación de fraude contra Gran Hermano 2023: "Estos fueron los porcentajes reales..."

Gran Hermano 2023 quedó muy mal parado tras el repechaje, ya que aseguran que la producción tocó los resultados para que Denisse González no vuelva a la casa, lo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las encuestas.