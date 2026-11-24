A pocas semanas del casamiento, trascendió un detalle que deberán respetar los asistentes a la celebración.

A menos de un mes de la esperada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , en las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre el particular requisito que deberán tener en cuenta los invitados a la celebración.

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La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre en Dok Haras , un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, donde se espera la presencia de numerosas celebridades.

En medio de los preparativos, en La mañana de Lape (América TV), la especialista en moda Mery Folgar reveló que los novios enviaron un extenso documento con indicaciones sobre la vestimenta de los asistentes.

Según explicó Folgar, los invitados recibieron un correo electrónico con un enlace personalizado e intransferible que permite acceder a un archivo de Excel de 20 hojas , con imágenes y sugerencias para elegir sus looks.

La especialista aseguró que el código de vestimenta será “muy específico” y tendrá como principales referencias la moda de los años 90 y principios de los 2000, con una estética inspirada en la prestigiosa Met Gala de Nueva York .

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Redes sociales

En el caso de las mujeres, las recomendaciones incluyen vestidos lenceros, transparencias, brillos, puntillas, encajes y prendas metalizadas. Sin embargo, no existirían restricciones respecto de los colores que podrán utilizar.

Para los hombres, las referencias incluyen figuras de Hollywood como Brad Pitt, con propuestas que combinan elegancia y modernidad. “Trajes descontracturados”, explicó Folgar, quien precisó que podrán utilizarse con o sin corbata.

El objetivo de las indicaciones es mantener una estética común durante la celebración, cuya ambientación habría sido diseñada por la propia Tini Stoessel, tomando como inspiración tres películas de Disney relacionadas con su historia de amor.

Por su parte, Rodrigo De Paul manifestó recientemente su entusiasmo por el casamiento mediante una historia de Instagram: “En un mes me casoooo”. Hasta el momento, ninguno de los novios se pronunció públicamente sobre las condiciones de vestimenta que trascendieron.