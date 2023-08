Zaira Nara habló sobre la salud de Wanda Nara: "De a poco..."

wanda nara Sigue con la moda: Wanda Nara volvió a lucir una microbikini bicolor ideal para la temporada de verano.

Si bien, Wanda no hizo público el diagnóstico de la enfermedad que padece, habló con Telefe Noticias, donde explicó que, después de los Martín Fierro, se realizó unos análisis de rutina, pero "no salió como esperaba". La noticia fue "un shock, porque lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión y no sabía por cuando tiempo".