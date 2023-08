Qué se sabe de la internación de Andrés Nara y cómo continúa su cuadro

andres nara

Hasta el momento, la única información es que se encuentra internado en una clínica de Tigre, pero no quieren dar la información precisa del lugar para que las cámaras no hagan móviles. “Él no quiere que lo diga, pero lo tengo que decir: está muy mal, la está pasando mal”.

Y agregaron: “Desde la clínica me dicen que está con un fuerte pico de presión, va a quedar en observación”.

El bozo legal que Wanda Nara le puso a su padre, Andrés Nara

La salud de Wanda Nara fue noticia en el último tiempo y, su padre, Andrés Nara salió a hablar a los medios de comunicación sobre cómo avanzaba sin tener información. Esto enojó a la empresaria y tomó una determinante determinación con él y su pareja.

Wanda Nara Andrés Nara Alicia Barbasola Redes sociales

Fue Kennys Palacios quien se lo confirmó a LAM y también contó que a él le había molestado que hablen de él. Reveló que la pareja de Andrés lo amenaza con un chat en el cual el peluquero admite que algo en particular es mentira.

"Ponele chistes que no sé maquillar, peinar, esas boludeces la acepto, pero creo que tiene un límite. Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos", concluyó.