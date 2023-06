Yanina Latorre reveló todos los detalles del acuerdo económico entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan

A través de LAM, Yanina Latorre se encargó se hablar sobre el regreso de la perra Kim a la casa de Camila Mayan : " Ella recibió el perrito que tenían, Alexis se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo ". Así, uno de los temas que más interés atrajo en las redes sociales quedó resuelto.

Pero eso no fue lo único, sino que también reveló detalles de los bienes materiales: "Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato". Este fue uno de los temas de los que Mayan no quiso hacer mención durante su última aparición pública.

Para finalizar, Yanina Latorre confesó cómo se encontraba la influencer cuando la vio: "A Camila la vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba". Con esto último, mencionó las incesantes críticas que recibe Alexis Mac Allister tras su quiebre de relación con Mayan.