Tras la escandalosa separación, habló por primera vez Camila Mayan, la ex de Mac Allister

En cuanto a este tema, Mayan confesó: "Es un proceso muy largo. Fue raro, difícil. No me esperaba llegar y ver noticias sobre mí. Fue muy loco. Fue bastante fuerte, pero hay que pasarlo. Tarda sanar una separación y muchas chicas me escriben porque vivieron una situación similar". De esta manera, explicó que no se siente sola gracias al apoyo que recibe a través de las redes sociales.

Por otro lado, sobre Ailén Cova, la nueva novia de Alexis Mac Allister con la que ella tenía una relación previa, la influencer se mostró incómoda: "Obvio, todo es difícil, pero no me voy a meter en detalles de otros. Con la familia de él, todo bien". También confirmó que no tiene un vínculo con su expareja luego de todas las polémicas que vivieron.