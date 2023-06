Las llamativas publicaciones de Ailén Cova con Alexis Mac Allister durante su relación con Camila Mayan

Ailén Cova posteos Facebook 1 Las primeras publicaciones de Ailén Cova que se viralizaron. Facebook

Pero esto no es lo único, sino que hay una que directamente hace mención a Mayan, ya que comienza con la pregunta "Cami es la mejor, ¿no?" y sigue con una respuesta en el mismo post "No, no, la mejor es Ailén". Un par de días después, la propia Cova escribió: "¿Por qué solo me podes ver como una amiga?", algo que todos vincularon directamente a Alexis Mac Allister.

Un día después a ese mensaje enigmático, Ailén Cova publicó: "Cami es la mejor de todas y la amo, en cambio Alexis no". Según se supo tras el escándalo de fin de 2022, Cova y Mayan eran mejores amigas entre ellas y con el futbolista, por lo que es cree que se lo dedicó a ella.

Luego, el propio Mac Allister realizó una publicación desde la cuenta de ella, algo habitual para esa edad: "Vengo a decirle a todos que soy solo de Alexis, así que no se gasten en chamuyarme (porque soy re linda). Ale me ama". Tras ello, la propia Ailén le contestó en los comentarios. "¿Yo re linda? Que buen chiste, te amo mi amor. PD: nadie me chamuya", expresó.

Para finalizar, el posteo que más relevancia tomó fue uno en el que se declararon todo su cariño: "Te amo mucho mi vida, sabes que para cualquier cosa me tenes. Atentamente: Alexis Mac Allister, el mejor de todos". Allí, Cova no se quedó atrás. "¡Te amo! Vos sabes que siempre estoy", confesó la actual novia del futbolista.

Todo esto generó que en las redes sociales se comience a cambiar la opinión con respecto al inmenso odio hacia Ailén Cova, ya que estaba acusada desde diciembre de 2022 de ser la amante de Mac Allister, además de haber traicionado a Camila Mayan. Por eso, lo que ahora se pregunta la gente es: ¿El amor de Cova es anterior al de Mayan?