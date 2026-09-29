29 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo

El polista recibió la designación mediante un decreto que le asigna la función ad honorem y un rango protocolar para impulsar la presencia internacional del país, con eje en el polo y otras disciplinas.

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Javier Milei y Adolfo Cambiaso durante el acto de designación como embajador extraordinario.

Javier Milei y Adolfo Cambiaso durante el acto de designación como embajador extraordinario.

Prensa Presidencia

El presidente Javier Milei encabezó este martes un acto en el designó a Adolfo Cambiaso como embajador extraordinario y plenipotenciario para promover el deporte argentino en el exterior, especialmente el polo, cargo que ejercerá con carácter ad honorem.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1116/2026, que reconoce la trayectoria del deportista y su proyección internacional. Según los fundamentos de la norma, esa experiencia puede contribuir a difundir los valores del deporte argentino y fortalecer la presencia del país en el exterior.

También participaron de la ceremonia el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez, quien entregó a Cambiaso la "Declaración de Ciudadano Ilustre" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su discurso, Milei destacó el lugar de Argentina dentro del polo internacional y valoró particularmente la carrera del deportista. "Argentina no tiene parangón en este deporte", señaló el Presidente, antes de remarcar los cinco títulos mundiales obtenidos por el país en esa disciplina.

Javier Milei encabezó el acto en el que distinguieron como ciudadano ilustre de CABA a Adolfo Cambiasso.

Javier Milei encabezó el acto en el que distinguieron como ciudadano ilustre de CABA a Adolfo Cambiasso.

Además, el mandatario resaltó la carrera individual del polista dentro de una disciplina con numerosos representantes argentinos de reconocimiento mundial. "Cambiaso logró sobresalir incluso en un país de fenómenos, y por eso su mérito es doble", expresó durante el acto.

Qué establece el decreto que designa a Adolfo Cambiaso como embajador extraordinario

El decreto establece que Adolfo Cambiaso tendrá la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario únicamente a efectos protocolares, mientras dure el cometido especial asignado. La función será desempeñada con carácter ad honorem, por lo que no supone una remuneración asociada al cargo.

La designación contempla una tarea vinculada con la promoción internacional del polo y del deporte argentino en general, a partir de la trayectoria y reconocimiento que el deportista posee fuera del país. La norma plantea que esa proyección puede favorecer la difusión de los valores deportivos nacionales.

Adolfo Cambiaso fue designado embajador extraordinario para promover el deporte argentino.

Adolfo Cambiaso fue designado embajador extraordinario para promover el deporte argentino.

El cometido especial prevé además que las acciones de Cambiaso se desarrollen en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el objetivo de contribuir al posicionamiento internacional de la Argentina a través de la actividad deportiva.

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