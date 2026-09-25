Filtraron el pacto de silencio de Luciana Salazar y Martín Redrado: el acuerdo económico millonario

En las últimas horas estalló un nuevo escándalo mediático tras conocerse los detalles inéditos del acuerdo firmado entre la actriz Luciana Salazar y el economista y expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado . Ambos estuvieron cara a cara en una audiencia que culminó bajo un estricto pacto de confidencialidad .

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Lo más resonante del caso lo arrojó el periodista Luis Ventura , quien filtró públicamente la exorbitante cifra que exige el arreglo. El comunicador habló sin tapujos y detalló que el acuerdo estipula una manutención base de 1.000.000 de dólares para Matilda, la hija de Luciana.

Ventura fue sumamente contundente al enumerar cada uno de los pagos exigidos en el documento: "La cifra de manutención hasta los 18 años, incluyendo gastos de colegio (va al Lincoln College que se paga en dólares), salud y demás, sería por un total de un millón de dólares" .

A pesar del pacto total de silencio exigido, los cortocircuitos verbales y las agresiones no faltaron durante las tensas negociaciones. Según trascendió, el economista intentó defenderse y no dudó en tildar a su expareja de "extorsionadora" y de "manipuladora" .

Por su parte, la periodista Laura Ubfal aportó luz al conflicto revelando los puntos cruciales del documento establecido. "La Defensoría de Menores se puso a favor de Luciana. Si bien hay confidencialidad y un pacto total de silencio para las partes" , las obligaciones quedaron asentadas en la Justicia.

Matilda y Luciana Salazar.

El fallo de la Justicia a favor de Luciana Salazar

La resolución definitiva e irrevocable obliga a Martín Redrado a hacerse cargo económicamente de Matilda, la hija de la modelo, hasta que alcance sus 18 años. Tras años de un desgaste absoluto, este contundente fallo judicial trajo un profundo alivio y felicidad para Salazar.

A pesar de la furia expuesta por el economista en el recinto judicial, la situación actual ya no tiene ningún tipo de marcha atrás. "Aunque Redrado buscó todas las chicanas (...), el economista tendrá que cumplir con la Justicia", remarcó Ubfal en su portal sobre la obligación ineludible.

Frente a este panorama judicial tan favorable, la mediática eligió la cautela y se limitó a expresar sus sentimientos con absoluta brevedad. "Luciana solamente dijo 'estoy feliz'", confirmando su total tranquilidad luego de que la Justicia avalara cada uno de sus pedidos económicos.

Sin embargo, el doloroso trasfondo de esta historia parece esconder secretos muchísimo más graves que un simple reclamo de dinero. Abordando el tema en PY, la periodista Marina Calabró hizo una durísima advertencia sobre el calvario silencioso que padeció Salazar.

"El día que Luciana Salazar cuente la mitad de las cosas que me contó, este hombre no puede salir a la calle. Acá no te vamos a cubrir. Yo no te voy a cubrir", aseveró de manera tajante la panelista, dejando al descubierto una trama aún más oscura.