29 de septiembre de 2026 Inicio
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Córdoba: un hombre murió en un boliche y la fiesta siguió por tres horas

La víctima tenía 55 años y el personal médico no pudo reanimarlo. La Justicia calificó su fallecimiento como "muerte dudosa" y espera los resultados de la autopsia para determinar las causas.

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El 107 intentó reanimar al hombre de 55 años por 40 minutos.

El 107 intentó reanimar al hombre de 55 años por 40 minutos.

Un hombre de 55 años se descompensó en Studio Theater, en el centro de la ciudad de Córdoba y, pese a las maniobras de reanimación del personal médico, murió en el lugar. La fiesta continuó mientras era atendido y luego de que el servicio de emergencia se marchara. La Justicia calificó su fallecimiento como "muerte dudosa" y espera los resultados de la autopsia para determinar las causas.

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El llamado de emergencia se realizó a las 00:51 del domingo. Según el parte policial, el hombre perdió el conocimiento en las inmediaciones de un stand de maquillaje y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que constató su fallecimiento.

Tiempo después llegaron al lugar la esposa del hombre y un médico constatador, quien se negó a extender el certificado de defunción, así que intervino la Policía Judicial.

La causa se tramita en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y su clasificación judicial actual es de "muerte dudosa", dado que los motivos precisos del deceso aún no están determinados. Los resultados de la autopsia serán claves para esclarecer qué provocó este desenlace.

El relato de una testigo que presenció el desmayo

Una testigo que se encontraba en el evento relató en El Doce TV cómo fue el momento en que el hombre cayó: "Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 0:15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP".

Lo que más le impactó no fue solo la escena en sí, sino lo que ocurrió a su alrededor: la música continuó, la barra siguió funcionando y el ingreso de personas al local no se detuvo. "Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad", sostuvo la mujer, y aseguró que el 107 intentó reanimarlo durante 40 minutos.

Alrededor de la 1:30, la testigo y su grupo decidieron retirarse. En ese momento, el cuerpo de la víctima permanecía aún en el local, mientras que el servicio de emergencias ya se había marchado. Según le contaron personas que permanecieron en el lugar, la música recién se cortó cerca de las 3 de la madrugada.

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