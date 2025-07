Durante una nueva edición de En una con Pettinato, su programa de streaming, el conductor expresó: " El folklore tiene millones de divisiones pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan . Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?". Con estas palabras, evidenció su preocupación con el nivel actual del género musical.

"¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros? Gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... Pero el folklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema", continuó. Así, apuntó principalmente contra los principales referentes actuales de la música argentina.

Embed - | EN UNA CON PETTINATO | ABITARE | 20-7-25

Para finalizar, llegó el polémico ejemplo: "Yo se que tengo un problema con el folklore y sé que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber esto, ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?". Así, abrió la pregunta para los oyentes, aunque terminó por ser cuestionado en lugar de escuchado con atención.

La voz eterna de Amy Winehouse: un legado imborrable en la música

Este 23 de julio de 2025 se cumplieron 14 años de la muerte de Amy Jade Winehouse, una cantante británica que debutó como solista en 2003 y rápidamente saltó a la fama por su voz única e inconfundible, razón por la que 8 años de carrera le alcanzaron y sobraron para quedar en la historia grande de la música.