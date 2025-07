La voz eterna de Amy Winehouse: un legado imborrable en la música

Tras la muerte de Amy, comenzaron a tomar fuerza las campañas de concientización por los excesos con el alcohol. La cantante británica estaba muy al tanto de esta problemática y como cantaba en su hit Rehab. "Intentaron hacerme ir a rehabilitación, pero yo dije: no, no, no (...) No tengo el tiempo, y si mi papá piensa que estoy bien... Él intentó hacerme ir a rehabilitación, pero no iré, iré, iré".

Si bien la vida de Winehouse estuvo marcada por sus adicciones, lo cierto es que fue una artista cuya voz única e inconfundible dejó una marca indeleble en la música contemporánea. A 14 años de su muerte, su legado está más vigente que nunca y sigue inspirando a nuevas generaciones de cantantes, ya que su breve carrera fue un torbellino de talento puro protagonizado por una fuerza vocal que redefinió el soul contemporáneo.

Nacida el 14 de septiembre de 1983, creció inmersa en una cultura musical influenciada por el jazz, el soul y el R&B clásico, lo que se evidencia en su álbum debut Frank (2003). Este lanzamiento fue aclamado por la crítica y el público, quien lo recibió de una gran manera para esa época, ya que se vendieron aproximadamente 5 millones de copias físicas.

Luego de lo que fue una extensa gira publicitaria que terminó en 2005, la cantante terminó exhausta y desapareció del ojo público y el agotamiento fue tal que le provocó un bloqueo creativo que confesó tiempo después: "No tenía nada sobre lo que escribir". Ahí fue cuando decidió mudarse a Camden Town, comenzó a frecuentar bares de esa zona y conoció a Blake Fielder-Civil, con quien vivió su relación amorosa más tóxica.

Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil

El regreso de Amy Winehouse a la música ocurrió con motivo de su problemática relación amorosa con Fielder-Civil, ya que la propia artista confesó la temática del álbum Back To Black en 2007: "Todas las canciones tratan sobre el estado de mi relación en ese momento con Blake". Así, luego de 3 años desde lo que había sido Frank, la cantante volvió con lo que fue su segundo y último disco en vida, el cual también fue su mayor éxito.

Con Back To Black, Winehouse se convirtió en un fenómeno global y fusionó el soul clásico con elementos de jazz, R&B y doo-wop para crear un sonido fresco y retro a la vez que cautivó a millones, lo que la llevó a recibir el apodo "Diva del soul". Este álbum, de la mano de Rehab, obtuvo cinco premios Grammy en la 50.ª edición del galardón celebrada en 2008: Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Pop Vocal, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop.

En lo que han coincidido muchos fanáticos es que la fuerza de su voz fue el pilar central de su fama, dado que era rica en textura, profundidad y resonancia, con un timbre contralto profundo, con la capacidad de transitar sin esfuerzo entre la dulzura melancólica y la potencia desgarradora. Pero lo que realmente la hacía única era su capacidad para transmitir una gama inmensa de emociones, ya que podía sonar vulnerable y rota en una línea, y al instante siguiente, poderosa y desafiante.

Otro aspecto a destacar de su trayectoria es que fue una compositora excepcional, con las letras de sus canciones totalmente autobiográficas, honestas y dolorosamente directas. Esto, sumado a la potencia de su voz, fue lo que llevó a sus millones de fanáticos a estar al tanto de su vida amorosa, sus adicciones y hasta de su autodestrucción, y es una de las principales razones del repudio masivo contra Blake Fielder-Civil a día de hoy, 14 años después.

Para tomar dimensión de lo corta que fue la carrera de Amy Winehouse, tan solo lanzó dos álbumes en vida (Frank y Back To Black), mientras que Lioness: Hidden Treasures llegó como un estreno póstumo en diciembre de 2011. En este disco, varios productores trabajaron en conjunto con la familia de la cantante para ofrecer una especie de "tributo" a su vida, por lo que decidieron unificar canciones de diferentes años que no habían visto la luz.

Vinculado a su vigencia en el público, esta se puede comprobar al ingresar a su perfil oficial en Spotify, donde todas sus canciones están disponibles. Actualmente, posee casi 19 millones de oyentes mensuales y está ubicada en el puesto 434 en el ranking mundial, con el tema Back To Black como su canción más escuchada gracias a las 1.354 millones de reproducciones.