Primavera Sound Buenos Aires 2026: cuándo será, artistas que participarán y cómo comprar las entradas

El festival regresa a Buenos Aires con Gorillaz y The Strokes como principales atracciones luego de su paso por Costanera Sur y Parque Sarmiento.

Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra en la página oficial de Enigma Tickets.

La organización del Primavera Sound Buenos Aires confirmó la sede de su próxima edición , que se realizará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Club Ciudad de Buenos Aires. El anuncio retomó la expectativa entre miles de seguidores que, desde 2022, siguen cada capítulo de esta franquicia musical que llegó al país como brazo local del clásico festival.

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El regreso llega luego de una breve pausa que mantuvo en vilo al público del festival. El desembarco original en Argentina se produjo en 2022 de la mano de la productora DF Entertainment , con una jornada inaugural en Costanera Sur que reunió a figuras como Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde, Jack White, Pixies, Björk y Charli XCX. En 2023, el evento se mudó al Parque Sarmiento para una edición encabezada por The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck.

Para esta nueva edición, la organización eligió el Club Ciudad de Buenos Aires, un predio que definen como "histórico" y que ya recibió conciertos de bandas como Radiohead, R.E.M., Depeche Mode y Daft Punk . Según los organizadores, se trata de "el lugar ideal para una experiencia que va mucho más allá de los escenarios".

Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra en la página oficial de Enigma Tickets , con beneficios especiales para los clientes del banco BBVA, que podrán acceder a seis cuotas sin interés en todas las fases de venta.

El festival se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Club Ciudad de Buenos Aires, un predio de larga trayectoria en la escena de los grandes conciertos internacionales.

Esta será la primera vez que Primavera Sound Buenos Aires se realiza en esa locación, luego de haber pasado por Costanera Sur en su edición debut de 2022 y por el Parque Sarmiento en 2023. Con este cambio de sede, la organización busca consolidar un espacio que, según sus propias palabras, permita fusionar "la música, la cultura y la comunidad en una experiencia única".

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Artistas que participarán en el Primavera Sound Buenos Aires 2026

Las dos jornadas del festival tendrán a Gorillaz y The Strokes como cabezas de cartel. La banda virtual británica creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentará en la primera noche, mientras que The Strokes encabezará la segunda jornada.

El line-up internacional se completa con FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevigne y Danny L Harle. Desde la escena local, se suman artistas como Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas, entre otros exponentes que amplían la diversidad de la propuesta musical del festival.

Como parte de la campaña de lanzamiento, la cantante Lucía Taubas, integrante de la banda argentina Sunlid, protagonizó un video recorriendo distintos puntos de Buenos Aires al ritmo de una canción de The Strokes. La pieza audiovisual cierra con la consigna: "En Buenos Aires la música está más cerca de lo que parece. Primavera Sound también".

Precio de las entradas para el Primavera Sound Buenos Aires 2026

Los valores correspondientes a la Fase 3 de venta contemplan distintas opciones según el tipo de acceso. Para quienes buscan asistir a ambas jornadas, el Abono General tiene un costo de $310.000, mientras que el Abono VIP se ubica en $900.000.

También existe la posibilidad de adquirir entradas por día. Para la primera jornada, el ticket General cuesta $185.000 y el VIP $550.000. Los mismos valores rigen para la segunda jornada: $185.000 el General y $550.000 el VIP.

Primavera Sound Buenos Aires 2026: cómo comprar las entradas

La venta de abonos y tickets individuales se realiza exclusivamente a través de la página oficial EnigmaTickets.com. En ese sitio los interesados pueden elegir entre las distintas modalidades de acceso, ya sea por jornada completa o por día, según su preferencia.

Los clientes del banco BBVA cuentan con un beneficio adicional, con la posibilidad de abonar sus entradas en seis cuotas sin interés, disponible en todas las fases de venta del festival. Esta promoción busca facilitar el acceso a un evento que se consolidó como una de las citas más importantes del calendario cultural porteño.