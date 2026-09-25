Se conocieron los polémicos mensajes que Tiago PZK le mandó a Luck Ra cuando se separó de La Joaqui

Tras el abrupto final de la pareja, unas supuestas palabras reconfortantes terminaron ocultando una dolorosa traición entre amigos íntimos.

Siguen los cruces entre el artista cordobés y el cantante urbano.

En una entrevista con el streamer Coscu , el cantante cordobés Luck Ra rompió el silencio sobre el mediático fin de su relación con La Joaqui y la posterior traición de Tiago PZK . “Hubo un montón de teléfonos descompuestos... A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo” , confesó el cantante con notoria frustración.

El artista apuntó directamente contra su ex amigo Tiago PZK, quien paradójicamente fue el primero en consolarlo. "Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón" , fueron las palabras textuales que recibió.

Ese aparente apoyo se transformó en dolor cuando se hizo público el romance entre Tiago y la referente del RKT. “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal” , admitió el cordobés, quien dejó de ver a su colega tras no ser invitado a su cumpleaños.

Mientras que para La Joaqui solo tuvo buenos deseos afirmando que "solo espero que ella sea feliz [...] independientemente de si a mí me duele o no" , contra Tiago fue tajante: “Siento que entre los hombres hay cierto código. Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese agarrado a alguna amiga” .

Finalmente, el cuartetero aprovechó para desmentir categóricamente los rumores sobre las supuestas fiestas con mujeres pagas en Ibiza: “Todo mentira, amigo, olvidate” . De hecho, bromeó sobre su presente amoroso asegurando: “Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa” .

Redes sociales

La alianza de Luck Ra y Thalia

En medio del torbellino mediático, el cantante cordobés dio un salto internacional enorme estrenando un éxito rotundo este 24 de septiembre. Se unió a la superestrella mexicana Thalía para lanzar A quién le importa (versión cuarteto), revolucionando las redes sociales.

Esta brillante colaboración transforma el histórico y emblemático pop lanzado en 2002 en una pieza totalmente festiva y bailable. La canción, ya disponible en YouTube y Spotify, respeta a la perfección su mensaje original de libertad, orgullo y autenticidad.

La producción de esta nueva apuesta musical estuvo liderada por Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, encargados de los arreglos. Para garantizar la identidad del género, grabaron con músicos especializados usando acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería.

Con este lanzamiento, Thalía se sumerge de lleno en el ritmo cordobés mientras Luck Ra reafirma su liderazgo generacional. Esta fusión de estilos logra que un clásico inolvidable conquiste de inmediato a las nuevas audiencias del cuarteto argentino.

Para coronar este exitoso presente, el artista prepara una ambiciosa gira internacional que lo llevará por Latinoamérica y Europa. Tras tocar el 23 de octubre en Chile y el 28 en Buenos Aires, cerrará noviembre arrasando en Barcelona y Madrid.