25 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se conocieron los polémicos mensajes que Tiago PZK le mandó a Luck Ra cuando se separó de La Joaqui

Tras el abrupto final de la pareja, unas supuestas palabras reconfortantes terminaron ocultando una dolorosa traición entre amigos íntimos.

Por
Siguen los cruces entre el artista cordobés y el cantante urbano.

Siguen los cruces entre el artista cordobés y el cantante urbano.

En una entrevista con el streamer Coscu, el cantante cordobés Luck Ra rompió el silencio sobre el mediático fin de su relación con La Joaqui y la posterior traición de Tiago PZK. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos... A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo”, confesó el cantante con notoria frustración.

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 
Te puede interesar:

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El artista apuntó directamente contra su ex amigo Tiago PZK, quien paradójicamente fue el primero en consolarlo. "Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón", fueron las palabras textuales que recibió.

Ese aparente apoyo se transformó en dolor cuando se hizo público el romance entre Tiago y la referente del RKT. “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, admitió el cordobés, quien dejó de ver a su colega tras no ser invitado a su cumpleaños.

Mientras que para La Joaqui solo tuvo buenos deseos afirmando que "solo espero que ella sea feliz [...] independientemente de si a mí me duele o no", contra Tiago fue tajante: “Siento que entre los hombres hay cierto código. Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese agarrado a alguna amiga”.

Finalmente, el cuartetero aprovechó para desmentir categóricamente los rumores sobre las supuestas fiestas con mujeres pagas en Ibiza: “Todo mentira, amigo, olvidate”. De hecho, bromeó sobre su presente amoroso asegurando: “Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo. Te lo juro, pa”.

La alianza de Luck Ra y Thalia

En medio del torbellino mediático, el cantante cordobés dio un salto internacional enorme estrenando un éxito rotundo este 24 de septiembre. Se unió a la superestrella mexicana Thalía para lanzar A quién le importa (versión cuarteto), revolucionando las redes sociales.

Esta brillante colaboración transforma el histórico y emblemático pop lanzado en 2002 en una pieza totalmente festiva y bailable. La canción, ya disponible en YouTube y Spotify, respeta a la perfección su mensaje original de libertad, orgullo y autenticidad.

La producción de esta nueva apuesta musical estuvo liderada por Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, encargados de los arreglos. Para garantizar la identidad del género, grabaron con músicos especializados usando acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería.

Con este lanzamiento, Thalía se sumerge de lleno en el ritmo cordobés mientras Luck Ra reafirma su liderazgo generacional. Esta fusión de estilos logra que un clásico inolvidable conquiste de inmediato a las nuevas audiencias del cuarteto argentino.

Para coronar este exitoso presente, el artista prepara una ambiciosa gira internacional que lo llevará por Latinoamérica y Europa. Tras tocar el 23 de octubre en Chile y el 28 en Buenos Aires, cerrará noviembre arrasando en Barcelona y Madrid.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cantante mostró en detalle cómo hizo para bajar de peso.

Nathy Peluso reveló detalles de la dieta con la que bajó de peso a los 31 años

El presidente brasileño utilizará una letra del artista latino más importante del momento.

Lula da Silva estrena un spot de campaña con una canción de Bad Bunny autorizada por el artista

León Gieco fue uno de los artistas argentinos que cantó frente al Papa Francisco en 2023 en el Vaticano.
play

Visita de León XIV: quiénes son los argentinos que cantaron ante un Papa a lo largo de la historia

Lo comparó con lo que él mismo vivió tiempo atrás cuando Tiago inició un vínculo con Belén Negri, su expareja.

La fulminante crítica de Coscu a Tiago PZK por su romance con La Joaqui: "Se está re equivocando"

Se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena.

Hilary Duff llega a la Argentina por primera vez: todo lo que hay que saber de las entradas y su show

Su muerte deja un vacío importante en la escena musical de Brasil.

Conmoción: murió un famoso cantante tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba

Rating Cero

La ex Gran Hermano comentó que se compró su primera casa.

Coti Romero reveló cómo pudo comprarse su primera casa: "Me pagaron súper bien"

La artista recibirá una reconocida figura urbana.

Se filtró la mega estrella que podría ser invitada al show de Lali Espósito

La pareja decidió salir a navegar en medio de la polémica.

La llamativa decisión que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi tras la inhabilitación

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

La presentadora está pronta a celebrar su unión civil.

La histórica conductora que se enamoró y confirmó que se casará a los 59 años

La pastelera habló de la relación entre su hija y el corredor.

Qué dijo Maru Botana sobre el supuesto romance de Franco Colapinto con su hija

últimas noticias

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana al alza y arriba de los $1.500

Hace 5 minutos
La ex Gran Hermano comentó que se compró su primera casa.

Coti Romero reveló cómo pudo comprarse su primera casa: "Me pagaron súper bien"

Hace 8 minutos
La celebración de los jugadores argentinos.

Argentina empata 0-0 con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos 2026

Hace 21 minutos
La artista recibirá una reconocida figura urbana.

Se filtró la mega estrella que podría ser invitada al show de Lali Espósito

Hace 27 minutos
La Justicia rechazó levantar la cautelar sobre la privatización de AySA

La Justicia rechazó levantar la cautelar sobre la privatización de AySA

Hace 40 minutos