Ximena Capristo reveló el último pedido que le hizo Silvina Luna en LAM

Pero Capristo reveló la última vez que la vio: "Fue cuando estaba internada en el hospital. Ahí, la abrazamos mucho, la besamos y le dijimos que la amábamos… no lo puedo creer todavía”.

Ximena Capristo y Silvina Luna se conocieron en la casa de Gran Hermano en 2002 Redes Sociales

Luego recordó una anécdota de cuando le pidió que continúe en pareja con Gustavo Conti: “Nos llamó porque había estado intubada hasta ese momento y ya la habíamos llorado porque pensamos que no iba a salir adelante. Entonces, la fuimos a ver al hospital”.

“Y en un momento nos hace un gesto muy particular de ella que quería decir que sigamos (con Gustavo Conti, con quien tiene a su hijo Félix) juntos, para adelante y no nos peleemos. Y esa fue la última vez que la vimos. Perdón, pero la verdad es que me cuesta un montón de esto. Yo todavía no lo puedo creer”, concluyó.

La muerte de Silvina Luna impulsa el proyecto de Ley para casos de mala praxis

La muerte de Silvina Luna, más allá de generar concientización sobre la presión que existe alrededor de los cuerpos, también puso en foco la necesidad de crear una ley para casos de mala praxis. En ese sentido, vuelve a escena el proyecto de Ley Nicolás.

El proyecto de Ley Nicolás se compone de cinco puntos fundamentales: