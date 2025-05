Wanda Nara reveló los requisitos para su futuro novio: son 29 ítems

De esta manera, la lista que compartió la mediática fue la siguiente:

Que sea inteligente. Que le guste comer. Que tenga carisma. Que sea caballero. Que no sea tóxico. Que tenga buenos sentimientos. Que tenga sentido del humor y me haga reír. Que sepa escuchar. Que ame a su mamá. Que tenga presentes sus cualidades. Que le falten fantasías por cumplir. Que tenga tatuajes. Que tenga objetivos. Que sea feliz. Que tenga carácter. Que haga buenos mates. Que duerma la siesta. Que me respete mis espacios. Que haga deporte. Que me regale flores del semáforo. Que use ropa oversize. Que ame los animales. Que sienta mucha pasión por algo. Que tenga calle y experiencia. Que tenga buenas manos. Que sea creativo y original. Que me dedique canciones. -100 +21. Y lo más importante que me quiera por lo que soy.

Wanda Nara requisitos novio 2025 La sorpresiva lista de Wanda Nara con respecto a su próximo novio. @wanda_nara en Instagram

Estos 29 ítems dejan en evidencia varias cosas, como que tiene que ser un cantante sí o sí, ya que Wanda Nara mencionó: "Que me dedique canciones". Por otro lado, se cree que hay varios palos para Mauro Icardi, ya que hay algunos puntos que parecen muy evidentes, como "Que no sea tóxico", "Que me respete mis espacios" o "Y lo más importante que me quiera por lo que soy", ya que el romance con el futbolista terminó muy mal.

