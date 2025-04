L-Gante explotó contra Wanda Nara tras su separación: "Una mujer que no respeta..."

Y como si esto no fuera suficiente, el cantante siguió: "Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta". Con todo esto, no hizo más que dar a entender que la relación amorosa terminó por culpa de la mediática.

Wanda Nara L-Gante Jamaica blureada L-Gante llegó a convivir con su hija Jamaica y Wanda Nara. Redes sociales

"El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor", continuó. Estas palabras fueron muy duras para con la mediática y el cantante RKT dejó a la mediática ante un escenario muy difícil.

Para finalizar, señaló: "No hay excusas. O te respeta, o te pierde. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial". Esto último fue vinculado a Mauro Icardi, quien actualmente está con Eugenia "China" Suárez luego de lo que fue su interminable novela con Wanda Nara.

L-Gante LGante contra Wanda Nara historia Así fue la picante publicación de L-Gante contra Wanda Nara. Captura Instagram

En medio del divorcio escandaloso de Wanda Nara y Mauro Icardi, el papá de Francesca e Isabella recibirá a sus hijas por primera vez en su casa, para continuar con una nueva etapa de la revinculación.