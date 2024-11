Wanda Nara no podría tener un hijo con L-Gante por una cuestión de salud: qué se sabe

La mediática Wanda Nara confirmó que no volverá a tener un hijo luego de las dificultades para el nacimiento de Isabella Icardi , por lo que la chance de formar una familia con el cantante L-Gante no sería posible .

En un primer lugar, luego de la viralización del rumor de que Wanda Nara estaba embarazada de L-Gante , el público se hizo eco de lo que contó en el programa de Susana Giménez en 2017. " Después de la tercera cesárea es muy riesgoso , pero como me hicieron controles en el útero y estaba todo bien, le dimos para adelante. Ya después de Isabella cerramos la fábrica ", confirmó.

Luego, Pochi de Gossipeame reveló en sus historias de Instagram: "Yo le pregunté a Wanda ayer y lo que me dice es que es una mentira, porque en realidad hace una semana está de novia con Elián. Si quisiera, podría tener un hijo". De esta manera, la mediática no descartó la posibilidad pero su salud podría correr un riesgo innecesario si lo intenta.

Embed - Wanda Nara visitó el living de Susana (entrevista completa) - Susana Giménez 2017

Próxima a cumplir 38 años en diciembre, Wanda Nara parece haber encontrado el equilibrio perfecto para la crianza de sus cinco hijos, lo que indicaría que la llegada de un sexto no debería ser ningún problema. Pero, lo cierto es que la salud de la mediática podría no soportar un nuevo embarazo y los médicos aconsejan no exceder la barrera de las tres cesáreas.

Wanda Nara amenazó con llevarla a juicio y Yanina Latorre le declaró la guerra: "No me voy a callar"

La mediática Wanda Nara se cansó de las críticas recibidas luego de blanquear su relación con L-Gante y apuntó especialmente contra Yanina Latorre, a quien amenazó con llevarla a juicio si continúa opinando sobre su vida "como madre, mujer o persona".