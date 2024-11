Wanda Nara amenazó con llevarla a juicio y Yanina Latorre le declaró la guerra: "No me voy a callar"

A través de una historia de Instagram, que horas más tarde eliminó, la empresaria enfrentó este mensaje: "A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona".

En el mismo mensaje puso en duda el profesionalismo de la mujer de Diego Latorre: "Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad, con mentiras o testigos inventados".

Luego de confirmar su separación de Mauro Icardi, Wanda se mostró muy cerca del cantante de cumbia 420 e hizo frente a las versiones que aseguraban que estaban de novios.

Wanda Nara apuntó contra Yanina Latorre

La respuesta de Yanina Latorre a Wanda: "Basta de juicios"

Algunas horas después de que circulara el mensaje de Wanda Nara, la panelista de LAM se hizo cargo de la acusación y compartió un video con una dura respuesta.

"Tengo una calentura. Basta, basta de juicios. Todos me quieren callar, no me voy a callar, 'papita'. No es ningún delito opinar", aseguró en su cuenta de Instagram, advirtiendo que luego continuaría sumando comentarios al respecto.

"Me rompe mucho los huevos, basta, me cansé. Cualquier inútil que pasa que le jode lo que le digo, me quiere hacer juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en su vida?", sostuvo en otro video.

Finalmente se dirigió a la conductora de Bake Off y le advirtió: "Si sos mediática y te la pasas mostrando todo lo que hacés, mandando mensajes, haciendo cosas, el otro puede opinar. ¿Sabés cómo no se opina y una no da cátedra? Guardándote un poquito, chuli, a veces el amor empieza por casa", disparó.