Wanda Nara anticipó su próximo tema con un look sorpresivo: enteriza total black y guantes de boxeo

Este giro en su carrera la sitúa en un escenario de lucha, donde se revela en toda su intensidad y carisma, alejándose de los clichés para marcar un punto de inflexión en su trayectoria musical.

“Sigo facturando, facturando en la mía. Muy pronto, Money”, expresó en su publicación de Instagram. La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, con fans y seguidores mostrando su apoyo incondicional en esta nueva faceta. “Money” y su previo éxito “Bad Bitch” demuestran la versatilidad y el audaz enfoque de Wanda Nara en la música, anticipando un videoclip que promete ser tan cautivador como lo es su estilo.

La artista, con este adelanto, se posiciona una vez más en el centro de la atención, prometiendo una experiencia visual y musical única con el lanzamiento de su nuevo tema.

Julieta Poggio se mostró con un top bordado y un jean tiro alto que promete volver a la moda

Julieta Poggio sorprendió en sus redes sociales al realizar una producción de fotos con un look sacado de principio de los años 2000. La influencer, reconocida por su paso en "Gran Hermano", demostró una vez más por qué es considerada una it girl, eligiendo para una de sus últimas apariciones un conjunto que capturó todas las miradas. En estas imágenes adoptó fiel a su estilo la tendencia Y2K y sus seguidores reaccionaron.

La elección de la influencer incluyó un top transparente de color violeta con un detallado bordado, combinado magistralmente con un par de jeans de tiro bajo. Este top, con escote halter con bordado de cuentas plateadas y pedrería en forma de flores y cadenas colgantes con monedas, reveló una espalda completamente descubierta, añadiendo un toque de sofisticación y audacia al conjunto.

Por último, el beauty look incluyó un peinado de efecto wet hacia atrás junto un maquillaje que se destacó por sombras potentes en la mirada al tono con la ropa, delineado cat eye, rubor y labios rojo suave. Este look, curado por el asesor de imagen Lucas Mata y el peinador Mauro de Brito, se complementó con un cinturón metálico que incluyó apliques del top, reafirmando la influencia de la moda de inicios del 2000.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con una avalancha de comentarios positivos en su cuenta de Instagram. Los seguidores de Julieta Poggio, cautivados por su estilo, no tardaron en elogiar su look, calificándola de "icónica" y "espectacular". Esta elección no solo subraya su capacidad para encarnar las tendencias del momento, sino que también consolida su posición como una fuente de inspiración en el mundo de la moda, captando la atención y el aprecio de sus fans.