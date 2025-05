Vuelve Mambrú: uno de sus exintegrantes reveló qué están en conversaciones para concretar el reencuentro.

"Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo", sostuvo el músico y despertó el entusiasmo de quienes vienen pidiendo que ocurra lo mismo que pasó con Bandana, cuando se reencontraron en 2017 para realizar nuevos shows y presentaciones.

Luego, en tono de humor agregó: "Pasa que, según un estudio último, no sabemos si hay un escenario que banque tanto peso, estamos excedidos en asados".

Entonces confesó que con Emanuel Ntaka, Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Gerónimo Rauch retomaron el contacto en el último tiempo.

"Gero viene ahora en junio, julio. Creo que va a presentar un proyecto con la familia. Con Manu ya nos contactamos, con Milton estuve hablando un montón por el tema de lo que pasó en Bahía y hubo muy buena onda el año pasado, pero faltaba Gero. Y ahora viene Gero. Somos cinco tías difíciles de roer", contó.

A través del streaming, el año pasado cuatro de ellos se reunieron en el estudio de Olga donde volvieron a interpretar algunos de sus hits junto a Migue Granados. Al parecer, desde ese momento, se reactivó la charla entre los excompañeros.

"Me gustaría un reencuentro. Son los cuatro que más entienden lo que pasé yo y yo entiendo lo que pasaron ellos. Mi mujer me entiende, mis amigos me entienden, pero ellos lo vivieron conmigo", aseguró luego el esposo de la actriz Flor Otero.

Entonces concluyó recordando el proyecto musical por el que se conocieron: "Es algo que siempre nos va a unir. Así que, si en algún momento pinta, yo estoy dispuesto totalmente".