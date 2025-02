Valeria Gastaldi reveló que Emilia Mernes tuvo intenciones de juntar a Bandana en su show en Vélez

La exintegrante del grupo popular explicó por qué no se pudo dar el reencuentro de las cinco integrantes pese al deseo de la entrerriana. “Juntar a Bandana es una historia”, aseguró.

Valeria Gastaldi aseguró que por una cuestión económica y por compromios laborales Bandana no pudo contar con Emilia en Vélez

Uno de sus grandes desafíos no solo fue mantener esa estética sino también cumplir el sueño de juntar a la girl band, pero se vio frustrado. Valeria Gastaldi, una exintegrante de la banda, confirmó ese deseo de la entrerriana que no logró concretarse. De igual modo, no evitó brindarle un pequeño homenaje donde canta su propia versión de Maldita Noche.