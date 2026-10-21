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Una reconocida actriz argentina canceló su casamiento a último momento: "Me arrepentí"

La modelo hizo una declaración inesperada respecto a su mediática relación y llamó la atención por su decisión.

Una modelo se arrepintió de su casamiento.

Una modelo se arrepintió de su casamiento.

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La mediática Rocío Robles reveló un detalle inesperado sobre su relación con Adrián Suar a poco de confirmar su romance y se lo contó a Wanda Nara en pleno programa de MasterChef Celebrity 2026. “Me arrepentí”, contó respecto a su casamiento y sorprendió a todos.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
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“Ya sabés qué cocinarle a tu futuro marido”, le dijo Wanda luego de que haya presentado uno de los mejores platos de la noche, el cual fue ponderado por todos los jurados. A lo que ella responde: “Yo me iba a casar, pero me arrepentí”.

Luego agregó: “Ahora estamos bien y lo que está bien no se toca. El hombre cuando quiere igual se compromete”. La conductora le dijo que a ella le gustan los casamientos para mostrar su postura en contra de la cancelación de la boda.

“A mí también, cuando quieras hacemos la fiestita. Ahora estamos bien y lo que está bien no se toca", concluyó Rocío, quien fue muy clara y no dejó dudas sobre el momento positivo que pasa con el actor.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina 2026

La semana de MasterChef Celebrity 2026 fue complicada para los participantes y el jurado se puso estricto: mandó a 11 jugadores a la gala de eliminación. Pero la eliminada fue una sola: en un mano a mano entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, la periodista deportiva dijo adiós.

Los seleccionados por el jurado para disputarse la continuidad fueron Mike Amigorena, Diego Ramos, Campi, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Morena Beltrán, Sebastián Presta, Edith Hermida, Julieta Nair Calvo y Josefina China Ansa.

El jurado les propuso hacer una comida con mondongo como ingrediente principal. Morena, la eliminada, eligió preparar una milanesa acompañada por huevo frito y puré, aunque sabía que era complicado por más de que se trate de una comida habitual.

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