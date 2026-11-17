El gobernador de Santa Cruz destacó el avance de las obras de infraestructura, una intervención que contempla una inversión de $240 millones de pesos y beneficiará a 1.200 familias.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , destacó el avance de las obras de infraestructura para ampliar el acceso a los servicios básicos en Río Gallegos y, se refirió a los trabajos de extensión de la red de gas que permitirán dar respuesta a una demanda histórica de las familias de la zona.

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La intervención que lleva adelante Distrigas S.A. contempla una inversión de $ 240 millones y beneficiará a 1.200 familias . A su vez, forma parte de un conjunto de obras de anillado que se desarrollan en el sector y que, en su totalidad, representan una inversión de $ 1.800 millones.

“Esta obra en particular va a beneficiar a 1.200 familias. Son familias que vienen reclamando el servicio de gas hace aproximadamente diez años y medio, once años” , señaló Vidal, quien remarcó que la ejecución de infraestructura básica constituye una de las prioridades de la gestión provincial.

El mandatario sostuvo que desde el inicio de la gestión se tomó la decisión de destinar recursos al desarrollo de obras de agua, energía, cloacas y gas, tanto en Río Gallegos como en las distintas localidades de Santa Cruz.

En ese sentido, recordó que durante años hubo reclamos por infraestructura que no se concretaba y destacó la importancia de ejecutar obras que, aunque no siempre están a la vista, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

Gestiones e inversión para concretar la obra

Vidal también se refirió a las gestiones realizadas para obtener la autorización del cruce de la cañería por la ruta, un trámite que demandó alrededor de cinco meses ante Vialidad Nacional.

“Lo terminamos destrabando con Marcelo Campoy, que es el director de Vialidad Nacional. A veces el Estado de por sí tiene sus complicaciones, es lento, burocrático, pero hay buen diálogo y llevó cinco meses poder tener la habilitación. Hoy estamos acá, comenzando esta obra que es fundamental”, explicó.

Al referirse al contexto económico y a la administración de los recursos públicos, el gobernador planteó un contraste con gestiones anteriores y sostuvo que actualmente se prioriza la concreción de las obras.

"Esta obra es fundamental”, destacó Vidal.

“Antes anunciaban las obras dos o tres veces, se giraban los anticipos de obra. ¿El resultado final? Se la robaban, se la llevaban, se la choreaban, como lo quieran llamar. Esa era la realidad: que los recursos del Estado terminaban en el bolsillo de los funcionarios o de dos o tres amigos del poder. Eso cambió”, manifestó.

En esa línea, invitó a observar las intervenciones que se ejecutan en las distintas localidades y destacó el trabajo de los equipos técnicos, los trabajadores y las autoridades de Distrigas para llevar adelante proyectos de infraestructura que permanezcan en el tiempo.

Más servicios para mejorar la calidad de vida

Finalmente, Vidal reconoció las dificultades que implica sostener la inversión pública en el actual escenario económico nacional, pero aseguró que la Provincia continuará trabajando para ampliar el acceso a los servicios esenciales.

El mandatario remarcó que el objetivo es continuar con las obras que permitan mejorar las condiciones de vida de los vecinos y garantizar el acceso a servicios fundamentales para las familias santacruceñas.