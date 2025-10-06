IR A
IR A

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

La vida del referente del trap argentino, contada en primera persona y a través de su familia y músicos más cercanos.

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días. Mi relación amorosa, mis dificultades, mis adversidades”. Nueve años después, y fiel al imperativo del trap y el hip hop, la obsesión por construir y reconstruir su propio relato se ha vuelto valor y estigma.

El esperado regreso de uno de los mejores títulos de la plataforma.
Te puede interesar:

Es una de las series más exitosas de Netflix y confirmaron que tendrá 2 temporadas más

El máximo exponente del trap en Argentina ha encontrado, mejor que nadie, eso que Simon Reynolds observó, con distanciamiento inglés, del rap: “Las mil y una formas de decir ‘Soy el mejor’”.

Sinopsis de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, el documental furor de Netflix

Hay dos tramas paralelas que hacen avanzar el documental. Por un lado, la biográfica y por el otro los preparativos para su debut en River, con la conferencia de prensa que Duki interrumpió angustiado como primer disparador. En la primera adquieren valor los videos caseros que muestran al cantante en su infancia, uno de ellos tomado un día antes su cumpleaños número 5. Pero el relato de Mauro como el hijo rebelde, “quilombero”, dice él, reincide en distintas partes del largometraje, una sobrenarración propia del discurso trap.

Cuando la línea de tiempo llega a los años oscuros, el impacto del sufrimiento suena diluido, como una versión de repaso para cualquiera que haya escuchado sus canciones o leído entrevistas previas, sobre todo las del período 2017-2020. Eran tiempos en los que esos demonios aún estaban vivos y Duki hablaba con crudeza, por ejemplo, del consumo problemático de Alprazolam (chequear sus canciones “Xanax” y “Pastillas” o su entrevista con ROLLING STONE en 2018 y con LA NACION en 2020). La perspectiva que da el tiempo –los excesos parecen, felizmente, haber sido un problema del Duki de hace por lo menos un lustro– no estimulan aquí una lectura novedosa del asunto ni tampoco se desplazan a dramas actuales de peso.

En la línea narrativa que muestra los preparativos del show en River, el conflicto principal pasa por el armado de la lista de temas, un escollo menor en el derrotero de cualquier músico. A eso se le suma una insistencia de los testimonios en remarcar, como distintivo artístico, que Duki tiene la última palabra sobre todas las decisiones del show. Cuesta pensar que esa sea la excepción y no la norma en músicos de cualquier tipo de convocatoria.

Rockstar__Duki_desde_el_fin_del_mundo_n_01_34_07_00-R-scaled

Tráiler de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

El documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo de Netflix no presenta un "reparto" en el sentido tradicional, sino que muestra a diversas figuras del mundo de la música y a cercanos a Duki, como Ysy A, Emilia Mernes, Nicki Nicole, Bizarrap, y Khea, entre otros, destacando el movimiento de la música urbana y el ascenso de Duki.

duki_re
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Una historia biográfica que combina política, amor y tragedia, y que convirtió a esta película en una de las más vistas dentro de Netflix.
play

Es la favorita de muchos, está en Netflix y es de las películas que más te rompen el corazón

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.
play

Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

últimas noticias

Milei vuelve a jugar al rockstar en plena crisis: quiénes integran La Banda Presidencial que lo acompañará en el Movistar Arena

Javier Milei, en el Movistar Arena: quiénes integran "La Banda Presidencial"

Hace 20 minutos
Luis Caputo junto a Scott Bessent.

Caputo visitó a Scott Bessent en Washington y debatieron detalles del acuerdo con el Tesoro

Hace 22 minutos
La fábrica está en ubicada Campinas, estado de São Paulo.

Inauguran en Brasil la mayor fábrica de mosquitos del mundo para combatir el dengue

Hace 32 minutos
Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Hace 42 minutos
Marcela Pagano cargó contra José Luis Espert.

Pagano advirtió que José Luis Espert debe dejar de ser diputado: "No tiene la autoridad"

Hace 51 minutos