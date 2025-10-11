La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

El reconocido pastelero Damián Betular volvió a ser tendencia tras protagonizar un momento inesperado en el programa Sería Increíble, transmitido por OLGA. Durante la emisión del 7 de octubre de 2025, el jurado de MasterChef Celebrity dejó sin palabras a Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky al revelar su nuevo look: completamente afeitado después de años de lucir su característica barba.
El episodio comenzó con Betular ingresando al estudio cubierto con un sobretodo y el rostro oculto, generando curiosidad entre sus compañeros y los espectadores del streaming. Cuando finalmente se descubrió, las reacciones no tardaron en llegar: un grito unánime de asombro y risas inundó el estudio. “¡Nooo!”, exclamaron Nati y Homero, mientras Moldavsky no podía disimular la sorpresa.
El cambio de imagen del chef se volvió viral al instante en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron memes y comentarios sobre su nueva apariencia. Entre divertido y algo tímido, Betular reconoció: “Es muy raro verme después de tantos años sin barba”.
Damián Betular vuelve a Masterchef Celebrity 2025
El sorpresivo cambio de look coincidió con la cuenta regresiva del estreno de MasterChef Celebrity 2025, que llegará a la pantalla de Telefe el 14 de octubre con Wanda Nara como conductora y el trío de jurados integrado por Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
Esta nueva temporada promete ser una de las más grandes de la historia del reality, con 24 participantes y un estudio completamente renovado. En diálogo reciente, Betular expresó su entusiasmo por regresar al ciclo: “Siempre es lindo que te convoquen para un formato que se renueva constantemente. Esta temporada tiene muchos desafíos y un elenco espectacular”.
Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui
El chef regresa a MasterChef Celebrity 2025 junto a Martitegui y Donato.
Con su carisma habitual, el pastelero reafirmó su lugar como una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Su transformación no solo sorprendió a sus colegas, sino que también marcó el inicio de una etapa profesional llena de proyectos y desafíos.