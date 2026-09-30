"Me rompió el corazón": Danelik mostró su dolor por lo que dijo Brian Sarmiento sobre su separación

La exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio con un contundente mensaje y reveló detalles que encendieron una inesperada polémica.

La influencer y exhermanita Danelik Galazán reaccionó con dureza a las declaraciones del exfutbolista Brian Sarmiento sobre su reciente separación. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada aseguró que quedó profundamente lastimada por la manera en que su expareja habló públicamente del final del vínculo.

El conflicto escaló después de que Sarmiento explicara en un programa de televisión que la pareja había dejado de conectar sentimentalmente y que consideraba preferible que cada uno continuara por su lado antes de hacerse daño.

La explicación en Los Profesionales con Flor, por El Nueve, provocó una inmediata reacción de Danelik, quien compartió fotografías y recuerdos de la pareja rotos. “Se puede ser todo en esta vida, pero ser falso con uno mismo” , expresó en uno de los mensajes con los que exteriorizó su enojo.

La influencer fue todavía más contundente al describir cómo atraviesa la ruptura: “De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me amaba una banda” . Sus publicaciones dejaron en evidencia que su interpretación del final de la relación difiere del relato público de Sarmiento.

Danelik también remarcó que inicialmente pretendía preservar la intimidad de ambos y mantenerse alejada de entrevistas. Sin embargo, sostuvo que las declaraciones televisivas de su expareja quebraron ese acuerdo de silencio y la llevaron a responder públicamente.

Danelik y Brian Sarmiento.

“No voy a ser la tonta que se queda callada por respetar a quien no me respeta”, manifestó Danelik al anticipar un descargo sobre la ruptura. Además, reconoció que le resultaba difícil exponerse porque no quería mostrarse vulnerable mientras atravesaba el dolor de la separación.

Uno de sus principales reproches estuvo relacionado con el manejo público del conflicto: “Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele”. Según planteó, esperaba que ambos preservaran la situación y cuestionó que Brian decidiera explicar su versión ante las cámaras.

La exparticipante de Gran Hermano también manifestó que sentía que Sarmiento estaba presentando los acontecimientos de una manera diferente a como ella los había vivido. En otro mensaje resumió su estado emocional: “Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”.

Danelik explicó además que estaba atravesando cambios personales derivados de la ruptura, entre ellos tener que mudarse nuevamente mientras se encontraba lejos de su casa. “Yo quería estar tranquila, pero no se puede, no me dejaron”, sostuvo al justificar por qué finalmente decidió hablar.

Finalmente, dejó un fuerte planteo sobre los vínculos, los celos y la inseguridad: “Si querés cuidar a la otra persona, mínimo no la hacés sentir insegura”. Así, Danelik convirtió su descargo en la respuesta más contundente hasta este miércoles a la versión que Brian Sarmiento dio sobre el final de la relación.