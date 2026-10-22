Quién es la ex de Matías Alé que fue vinculada con Jude Bellingham: la teoría que desató un escándalo

Una teoría que se originó en las redes sociales y que vinculó al futbolista inglés con una mediática argentina despertó rumors de infidelidad, ¿de quién se trata?

Una teoria en que surgió en las redes sociales se volvió viral en las últimas horas. De quién se trata.

El futbolista inglés Jude Bellingham y la modelo estadounidense Ashlyn Castro estarían atravesando una fuerte crisis de pareja. Según trascendió en las redes sociales, una argentina habría quedado en el centro del conflicto sentimental. Se trata de una mediática que estuvo casada con un reconocido actor y cuya separación terminó envuelta en un verdadero escándalo.

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La presunta tercera en discordia sería María del Mar Cuello Molar , quien se casó con Matías Alé en 2015. Sin embargo el amor duró apenas cinco meses y terminó en marzo de 2016, en medio de fuertes conflictos familiares, acusaciones cruzadas y una separación que acaparó la atención mediática.

La modelo, quien se alejó de los medios y vive en México, quedó señalada como la responsable de la crisis de la pareja del jugador del Real Madrid. Su nombre salió a la luz luego de que Ashlyn realizara una investigación en las redes sociales y encontrara una serie de indicios que despertaron sus sospechas sobre el mediocampista inglés.

La versión comenzó a tomar fuerza a partir de la difusión de capturas de pantalla, fotografías y fechas que los usuarios relacionaron entre sí para reconstruir una posible cronología de encuentros entre la exesposa de Matías Alé y el futbolista inglés.

De acuerdo con las especulaciones, los supuestos encuentros habrían ocurrido durante 2025 , cuando Bellingham ya se encontraba en pareja con Ashlyn Castro.

Entre las presuntas pruebas que circularon, los usuarios advirtieron un detalle que no pasó inadvertido: ambas mujeres habrían compartido fotografías con un fondo similar, lo que despertó sospechas sobre una posible coincidencia de lugares. Además, señalaron que la argentina había estado presente en un partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid.

Si bien esta teoría causo revuelo en la red, hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a dar declaraciones sobre las versiones que comenzaron a circular. Por ahora, se trata únicamente de una conspiración que nació en las redes sociales.

Qué fue de la vida de María del Mar Cuello Molar

Tras el escandaloso divorcio de Matías Alé en marzo de 2016, firmado apenas cinco meses después de la boda y en medio del complejo brote psicótico del actor, María del Mar Cuello Molar decidió dar un vuelco drástico a su vida. Cansada de la exposición mediática, la modelo cordobesa optó por instalarse inicialmente en México.

Mará del Mar y Matías Alé cuando se casaron en 2015.

Una vez allí relanzó su carrera de modelo publicitaria, un movimiento que rápidamente la catapultó al mercado internacional, transformándola en una influencer nómada que divide sus días entre Miami, Ibiza, Milán y Los Ángeles, además de haber protagonizado portadas de alto perfil como la de Playboy México.

Su salto definitivo a las portadas de revistas europeas ocurrió a mediados de 2021, cuando se vio envuelta en un escándalo de escala internacional. La modelo fue fotografiada muy acaramelada en un yate en Míkonos, Grecia, junto al arquero alemán Loris Karius. La filtración de esas imágenes provocó un terremoto mediático debido a que el futbolista se encontraba en una relación formal con la presentadora Sophia Thomalla, lo que obligó a Karius a emitir disculpas públicas.